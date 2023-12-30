الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"عمر" يتحدى إعاقته بحصد الميداليات في ألعاب القوى

جريدة الدستور

يواصل الطالب عمر عبد الرحمن الشاب العشريني من متحدى الإعاقة الذهنية تألقه في وتفوقه الرياضي في ألعاب القوى، ليحصد من جديد ميدالية جديدة تضاف له بعد حصده لبطولة الجمهورية في ألعاب القوى ليفوز خلال اليومين الماضيين بالميدالية الذهبية بعدما حقق المركز الأول في بطولة الأسكندرية المفتوحة للتايكوندو.

والدته: عمر يعشق الرياضة ويثبت للجميع أنه لاينقصه شيء

تقول نبيلة هاشم والدة عمر أن نجلها يعشق الرياضية ويثبت لنا وللجميع أنه لاينقصه شيئ بل يستطيع أن ينافس ويحقق إنجازات ونقف معه بكل ما أوتينا من قوة ونؤمن به وبقدراته والبي أنا ووالده له مايريد، مشيرًا إلى أن أي أنجاز يقوم به يجعل الفرحة تسيطر علينا ونزداد به فخرا.

وأضافت: أن نجلها يعاني من متلازمة داون وتأخر عقلي ولكننا تعاهدنا أن نساعده في تحدى إعاقته ومساعدته للاندماج في المجتمع وممارسة كافة الانشطة، كما حرصنا على أن يتعلم فقد حصل على الإعدادية دمج، ثم حصل على ثلاث سنوات إعداد مهني، وانتهى من دراسته في عام 2018، وحرص والده على تعليمه العديد من الفنون وعرض عليه مختلف الهوايات حتى يختار من بينهم ما هو قادر فيه على الإبداع ويجد فيه شغفه.

عمر لدية لمسات فنية في الصناعات اليدية 

وأشارت إلى أنه رغم تفوقه الرياضي إلا انه يحب الأعمال اليدوية ويحرص على صناعة بعض المنتجات ووضع لمسات فنية عليها كالشمع، حيث اننا قمنا بإحضار المواد الخام له ويقوم بإسالة الشمع وإعادة تشكيله من جديد لأشكال مختلفة وبألوان متعددة كما يقوم أيضا بصناعة الشموع العطرية.

واستطردت حديثها بأن عمله في الحرف اليدوية كان مفيدا له حيث كان يعاني من مشكلة في نظره وطلب منه الطبيب المعالج أن يمارس هواية تحتاج لتركيز بالعين، وكانت هذه الحرفة جيدة لحالته بشكل كبير ومكنته من التركيز وخففت من مشكلته التي كان يعاني منها.

متحدى الاعاقة متحدي الإعاقة الذهنية العاب القوى ميدالية بطولة الجمهورية بطولة الجمهورية في ألعاب القوى

مواد متعلقة

خطوات الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات ذوى الإعاقة وشروط الحصول عليها

مساعد وزيرة الثقافة يُشارك في احتفالية المجلس القومي لذوي الإعاقة لإطلاق مبادرة "كن منتجًا"

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

عاجل.. مذبحة حرية الرأى.. الغرب يُطارد رافضى العدوان على غزة.. ويهود بين الضحايا!

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة