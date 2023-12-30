الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قوات الدفاع الشعبى تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتى الوادى الجديد وجنوب الوادى

جريدة الدستور

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ندوتين تثقيفيتين بجامعتي الوادى الجديد وجنوب الوادى، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورؤساء تلك الجامعات، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى الثقافى والوطنى لدى الشباب المصري.

 

وشهدت الندوتين تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية تناولت التحديات التى تواجه المجتمع والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين مما يسهم فى الارتقاء بمستوى المعرفة والوعى لدى الشباب الجامعى.

 

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة خلال الندوتين أشار خلالها إلى التحديات التى تواجه الشباب وما تقوم به مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة من جهود لمواجهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

 

واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

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