الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفن جثة شاب توفى بسبب تعاطى المواد المخدرة بمنشأة ناصر

جثة
جثة

صرحت نيابة منشأة ناصر الجزئية بدفن جثة شاب توفى بسبب تعاطي المواد المخدرة عقب ورود تقرير الصفه التشريحية للمجني عليه. 

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر به إصابات ظاهرية في الجسم وآثار لتعاطي المواد المخدرة، ما يرجح أن الوفاة بسبب جرعة زائدة.

كان تلقي مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شاب في الشارع، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة "أسامة. ص"، 33 سنة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

دفن جثة العثور على جثة شاب جرعة مخدرات جرعة زائدة قسم منشأة ناصر

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