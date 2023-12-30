الأنبا توما حبيب مطران سوهاج يلتقي الشمامسة الإكليريكيين

التقى صباح اليوم السبت صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج الشمامسة الإكليريكيين من أبناء الإيبارشية.

حيث دار حوار مع نيافته حول دراستهم وتقدمهم العلمى وخدمتهم، وختامًا قدم صاحب النيافة التهنئة لهم بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم سنة مثمرة فى حقل الرب.

رتبة التوبة للإستعداد للعام الجديد وعيد الميلاد المجيد

تحت رعاية وبحضور صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، نظمت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الكاثوليك بسوهاج رتبة التوبة للإستعداد للعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، بحضور القمص بشرى لبيب راعي الكنيسة والشماس ناجي شوقي، وذلك بالقاعة الكبرى بالمطرانية.

تضمنت رتبة التوبة والسجود عدد من الفقرات والصلوات، وباقة من الترانيم الروحية مع فريق كورال الكنيسة بقيادة الأخت ديانا حشمت

تستعد الكنائس المسيحية المختلفة للأحتفال بأعياد رأس السنة والكريسماس، غدًا الأحد، إذ تقيم صلوات القداسات الإلهية، والاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية.

وتتخذ احتفالات الكنائس المسيحية برأس السنة الميلادية عدة أشكال احتفالية، منها إقامة أمسية لطيفة تتنوع بين الترانيم والكلمات الوعظية، وهو الطابع الذي يغلب على احتفالات الكنيسة الإنجيلية، والشكل الثاني هو الاحتفال بتلاوة صلوات ومدائح وألحان التسبحة الكيهكية وتختتم بإقامة صلوات القداس الإلهي، وهو الطابع الذي يغلب على معظم الكنائس المنتمية للطائفة القبطية الأرثوذكسية، والكاثوليكية.

أعلام مصر وأشجار الكريسماس

وبالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وضعت كنائس مصر المختلفة اللمسات النهائية لاستعداداتها للاحتفال بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي في 25 ديسمبر الجاري، و7 يناير 2024، إذ اكتسى عدد من الكنائس بأعلام مصر ووضع أشجار الكريسماس، والتي زينت جدرانها من الخارج وعمل سرادق بها لتسهيل عملية الدخول والخروج.

ويشهد محيط الكنائس المسيحية المختلفة تشديدات أمنية مكثفة لتأمين الاحتفال داخل الكنائس، وتمركزت قوات الأمن أمام البوابات الرئيسية، ووضع حواجز حديدية محيط الكنيسة بجانب البوابات الإلكترونية لتأمين عملية الدخول والخروج، كما تزينت المداخل والمخارج بأعلام مصر.