لحمايتك من الحوداث.. إرشادات ونصائح مهمة للسير وقت الشبورة المائية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية في فترة الصباح، خاصة إنها تشكل خطر كبير على السائقين لأنها بتكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نصائح مهمة للسير وقت الشبورة المائية

وتزامنًا مع تغير الأحوال الجوية من سقوط أمطار وتكون الشبورة المائية صباحًا، حددت الإدارة العامة للمرور، بعض التنويهات والإرشادات لقائدي السيارات، أثناء القيادة فى الشبورة المائية، حفاظا على سلامتهم، خاصة أن في هذا التوقيت يحدث الكثير من الحوادث بسبب إنعدام الرؤية نتيجة لكثافة الشبورة المائية في فترة الصباح، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

إرشادات ونصائح هامة للسير وقت الشبورة الكثيفة 2024

في فترة الصباح ومع تكون الشبورة المائية الكثيفة يجب على صاحب السيارة عمل الصيانة الدورية للسيارة والتأكد من سلامة المحرك.

الالتزام بالسرعة المنخفضة خاصة وقت سقوط أمطار.

ضرورة ترك مسافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي تسير أمامك منعا للاحتكاك.

عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

ضرورة التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا نتيجة سقوط الأمطار.

السير في الحارة الوسط من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

لا تتخط السيارة التى أمامك أثناء الشبورة.

الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وآخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.

إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.

في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.

استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.

فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتي لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.

أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

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