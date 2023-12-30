السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 تصدر محركات البحث على جوجل خلال منتصف التعاملات حيث شهد سعره استقرارًا مقابل الجنيه المصري في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 تحديث يومي

يرتبط سعر صرف الدولار ببعض السلع في السوق المحلي لدينا، لذا ينشر "الدستور" خلال السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات بعد تصدره التريند ومحركات البحث على جوجل.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يقدم الدستور لقراءه يوميًا خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى الاطلاع على أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 30-12-2023 فى البنوك

سعر الدولار اليوم بنك مصر

في بنك مصر، شهدت سعر العملة الأمريكية  اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.  

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

أما في البنك الأهلي فقد بلغ الدولار اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

سجلت أسعار العملات اليوم السبت في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري استقرارًا حيث استقر سعر صرف الدولار عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

ووفقًا لتحديثات موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع.

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