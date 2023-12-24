سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24-12-2023 وأسعار العملات خلال التعاملات المسائية

استقر سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، خلال التعاملات المسائية، وكان سعر الدولار قد تصدر محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين نظرًا لارتباط سعره ببعض السلع في الأسواق.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويستعرض موقع الدستور آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر خلال التعاملات المسائية، بإعتبار أن أسعار صرف الدولار لها تأثير كبير على السياسات النقدية والاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

سجل سعر الدولار اليوم الاحد 24 ديسمبر 2023 استقرارًا خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الاحد 24 ديسمبر 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الاحد 24 ديسمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم الاحد 23 ديسمير 2023 بالبنوك العاملة في مصر استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، كما ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري