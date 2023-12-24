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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

منتصف التعاملات| سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 24-12-2023

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري، سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، وكان سعر الدولار قد تصدر محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين نظرًا لارتباط سعره ببعض السلع في الأسواق. 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وينشر موقع الدستور آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر، بإعتبار أن أسعار صرف الدولار لها تأثير كبير على السياسات النقدية والاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

استقر سعر الدولار اليوم الاحد 24 ديسمبر 2023 خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الاحد 24 ديسمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الاحد 24 ديسمبر 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات في مصر اليوم

شهدت أسعار العملات اليوم الاحد 23 ديسمير 2023 بالبنوك العاملة في مصر استقرارًا مقابل الجنيه المصري، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، كما ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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