الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري

الدولار
الدولار

يبحث كثير من الناس وأصحاب المال والأعمال على محركات البحث جوجل عن سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

وينشر الدستور النشرة اليومية عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 بداية تعاملات الأسبوع بالبنوك المصرية، وفق الأسعار الرسمية المعلنة على الشاشة.

أسعار العملات في مصر اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري  اليوم الاحد نحو 30.84 للشراء ونحو 30.94 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاحد نحو 30.75 للشراء ونحو 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاحد نحو 30.85 للشراء ونحو 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلي المصري اليوم الاحد نحو 30.85 للشراء ونحو 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك قناة السويس اليوم الاحد نحو 30.85 للشراء ونحو 30.95 للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي اليوم الاحد نحو 30.85 للشراء ونحو 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك قناة السويس اليوم الاحد نحو 30.85 للشراء ونحو 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الاحد نحو 30.85 للشراء ونحو 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك المصرف المتحد اليوم الاحد نحو 30.85 للشراء ونحو 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك الاسكان والتعمير اليوم الاحد نحو 30.85 للشراء ونحو 30.95 للبيع.

اقرأ أيضاً

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية

سعر الدولار الجنيه المصري سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار اليوم في مصر 2023 أسعار العملات فى مصر اليوم سعر الدولار اليوم بنك مصر سعر الدولار اليوم البنك الأهلي سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

مواد متعلقة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24-12-2023

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال تعاملات اليوم الاحد

البصل بـ11 جنيهًا.. انخفاض أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم

تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار فى غزة برعاية مصر

ارتفاع احتياطات منجم السكرى من الذهب إلى 5.8 مليون أوقية

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين

فشل الحرب وانهيار الاقتصاد وإفلاس الشركات.. تبعات حرب غزة تضرب الاحتلال

اليوم الـ79 من العدوان| عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة