يبحث كثير من الناس وأصحاب المال والأعمال على محركات البحث جوجل عن سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وينشر الدستور النشرة اليومية عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 بداية تعاملات الأسبوع بالبنوك المصرية، وفق الأسعار الرسمية المعلنة على الشاشة.

أسعار العملات في مصر اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الاحد نحو 30.84 للشراء ونحو 30.94 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاحد نحو 30.75 للشراء ونحو 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاحد نحو 30.85 للشراء ونحو 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلي المصري اليوم الاحد نحو 30.85 للشراء ونحو 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك قناة السويس اليوم الاحد نحو 30.85 للشراء ونحو 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي اليوم الاحد نحو 30.85 للشراء ونحو 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك قناة السويس اليوم الاحد نحو 30.85 للشراء ونحو 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الاحد نحو 30.85 للشراء ونحو 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك المصرف المتحد اليوم الاحد نحو 30.85 للشراء ونحو 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك الاسكان والتعمير اليوم الاحد نحو 30.85 للشراء ونحو 30.95 للبيع.