طرق للوقاية من التهاب المسالك البولية.. تعرف عليها
عدوى المسالك البولية أو UTI هي حالة صحية شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم وتحدث عندما تدخل البكتيريا إلى المسالك البولية، مما يؤدي إلى أعراض غير مريحة ومضاعفات محتملة، على الرغم من أن عدوى المسالك البولية قابلة للعلاج، إلا أن الوقاية منها هي المفتاح.
ويقترح خبراء الصحة وفقًا لـ"hindustantimes" إرشادات للأفراد لتقليل خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية وتعزيز صحة المسالك البولية بشكل أفضل.
أولًا: ما يجب فعله للوقاية من التهاب المسالك البولية
حافظ على رطوبة جسمك: إحدى أبسط الطرق وأكثرها فعالية للوقاية من عدوى المسالك البولية هي الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل كافٍ. يساعد شرب الكثير من الماء على طرد البكتيريا من المسالك البولية ويخفف البول، مما يقلل من خطر العدوى. حاول دائمًا تناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا، أو أكثر إذا كنت تمارس أنشطة بدنية أو تعيش في مناخ حار.
الحفاظ على النظافة الجيدة: ممارسة النظافة الشخصية الجيدة أمر بالغ الأهمية في الوقاية من عدوى المسالك البولية. عند استخدام المرحاض، امسح دائمًا من الأمام إلى الخلف لمنع وصول البكتيريا من منطقة الشرج إلى مجرى البول. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من الاستحمام بانتظام للحفاظ على المنطقة التناسلية نظيفة وخالية من البكتيريا.
إفراغ المثانة بانتظام: يعد إفراغ المثانة بانتظام أمرًا ضروريًا لمنع تراكم البكتيريا. تجنب حبس البول لفترات طويلة، لأن ذلك يسمح للبكتيريا بالتكاثر. التبول عند الشعور بالحاجة إلى التبول والتأكد من إفراغ المثانة بشكل كامل في كل مرة.
التبول قبل وبعد الجماع: التبول قبل وبعد الجماع يساعد على طرد البكتيريا التي قد تكون دخلت مجرى البول أثناء النشاط الجنسي. هذه الممارسة مهمة بشكل خاص للنساء، حيث أن مجرى البول أقصر وأكثر عرضة لدخول البكتيريا. بالإضافة إلى ذلك، ممارسة أساليب الجنس الآمن يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.
ارتداء ملابس داخلية تسمح بمرور الهواء: اختاري ملابس داخلية مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء، مثل القطن، مما يسمح بتدوير الهواء ويساعد على إبقاء المنطقة التناسلية جافة. تجنب الملابس الضيقة والمواد الاصطناعية التي تحبس الرطوبة، لأنها تخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا.
ثانيا: لا تفعل للوقاية من التهاب المسالك البولية
- لا تحبس البول لفترة طويلة: إن حبس البول لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى ركود البول، حيث يبقى البول راكدًا في المثانة، مما يسمح للبكتيريا بالتكاثر. اجعل من عادة إفراغ المثانة عندما تشعر بالحاجة إلى التبول وتجنب تأخير زيارات الحمام.
- لا تستخدم منتجات النظافة الشخصية القاسية: تجنب استخدام الصابون القاسي أو الدوش أو المنتجات المعطرة في المنطقة التناسلية. يمكن لهذه المنتجات أن تعطل التوازن الطبيعي للبكتيريا وتهيج مجرى البول، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية. بدلًا من ذلك، اختاري منظفات خفيفة وخالية من العطور وتجنبي الغسيل أو الفرك المفرط.
- لا تستخدمي وسائل منع الحمل المهيجة: بعض وسائل منع الحمل، مثل المبيدات المنوية أو الأغشية، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية عن طريق تهيج المسالك البولية. إذا كنت عرضة لعدوى المسالك البولية، ففكري في خيارات منع الحمل البديلة أو استشيري مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على إرشادات حول الخيار الأفضل لك.
- لا تمانع في التبول بعد الجماع: الامتناع عن تأخير التبول بعد الجماع. من الضروري التخلص الفوري من أي بكتيريا قد تكون دخلت المسالك البولية أثناء النشاط الجنسي. التبول خلال 30 دقيقة من الجماع يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.
- لا تبالغ في استخدام المضادات الحيوية: في حين أن المضادات الحيوية ضرورية لعلاج عدوى المسالك البولية، إلا أن استخدامها المفرط وغير الضروري يمكن أن يساهم في مقاومة المضادات الحيوية. تجنب التطبيب الذاتي واستشر دائمًا أخصائي الرعاية الصحية للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين. سوف يصفون المضاد الحيوي الأنسب بناءً على البكتيريا المحددة المسببة للعدوى.