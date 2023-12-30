طرق للوقاية من التهاب المسالك البولية.. تعرف عليها

عدوى المسالك البولية أو UTI هي حالة صحية شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم وتحدث عندما تدخل البكتيريا إلى المسالك البولية، مما يؤدي إلى أعراض غير مريحة ومضاعفات محتملة، على الرغم من أن عدوى المسالك البولية قابلة للعلاج، إلا أن الوقاية منها هي المفتاح.

ويقترح خبراء الصحة وفقًا لـ"hindustantimes" إرشادات للأفراد لتقليل خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية وتعزيز صحة المسالك البولية بشكل أفضل.

أولًا: ما يجب فعله للوقاية من التهاب المسالك البولية

حافظ على رطوبة جسمك: إحدى أبسط الطرق وأكثرها فعالية للوقاية من عدوى المسالك البولية هي الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل كافٍ. يساعد شرب الكثير من الماء على طرد البكتيريا من المسالك البولية ويخفف البول، مما يقلل من خطر العدوى. حاول دائمًا تناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا، أو أكثر إذا كنت تمارس أنشطة بدنية أو تعيش في مناخ حار.

الحفاظ على النظافة الجيدة: ممارسة النظافة الشخصية الجيدة أمر بالغ الأهمية في الوقاية من عدوى المسالك البولية. عند استخدام المرحاض، امسح دائمًا من الأمام إلى الخلف لمنع وصول البكتيريا من منطقة الشرج إلى مجرى البول. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من الاستحمام بانتظام للحفاظ على المنطقة التناسلية نظيفة وخالية من البكتيريا.

إفراغ المثانة بانتظام: يعد إفراغ المثانة بانتظام أمرًا ضروريًا لمنع تراكم البكتيريا. تجنب حبس البول لفترات طويلة، لأن ذلك يسمح للبكتيريا بالتكاثر. التبول عند الشعور بالحاجة إلى التبول والتأكد من إفراغ المثانة بشكل كامل في كل مرة.

التبول قبل وبعد الجماع: التبول قبل وبعد الجماع يساعد على طرد البكتيريا التي قد تكون دخلت مجرى البول أثناء النشاط الجنسي. هذه الممارسة مهمة بشكل خاص للنساء، حيث أن مجرى البول أقصر وأكثر عرضة لدخول البكتيريا. بالإضافة إلى ذلك، ممارسة أساليب الجنس الآمن يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

ارتداء ملابس داخلية تسمح بمرور الهواء: اختاري ملابس داخلية مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء، مثل القطن، مما يسمح بتدوير الهواء ويساعد على إبقاء المنطقة التناسلية جافة. تجنب الملابس الضيقة والمواد الاصطناعية التي تحبس الرطوبة، لأنها تخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا.

ثانيا: لا تفعل للوقاية من التهاب المسالك البولية