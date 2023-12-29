السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منظمة الصحة العالمية: خطر الإصابة بالأمراض المعدية فى قطاع غزة بات قريبًا

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن منظمة الصحة العالمية، تعرب عن قلقها البالغ من خطر الإصابة بالأمراض المعدية في قطاع غزة.

ودعت منظمة الصحة العالمية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة ويقوض قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الأشخاص الذين يعانون إصابات فظيعة، ومن الجوع الحاد، والمعرضين لخطر شديد للإصابة بالأمراض.

وكان قد أكد الدكتور كاظم أبوخلف، المتحدث باسم الأونروا في الضفة الغربية، أن البيئة في قطاع غزة مُهيأة لانتشار الكثير من الأمراض والأوبئة بين الفلسطينيين.

منظمة الصحة العالمية قطاع غزة قناة القاهرة الإخبارية غزة الأونروا

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