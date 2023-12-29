السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالمنعم السيد: الكثير من المناطق الاقتصادية جاهزة لاستقبال استثمارات الطاقة النظيفة

عبد المنعم السيد
عبد المنعم السيد

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية تمتلك الكثير من القدرات التي تمكنها من التحول إلى مركز للكثير من المشروعات الاستثمارية وبخاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة النظيفة الخضراء.

 قدرات الاقتصاد المصري 

وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن القدرات التي يمتلكها الاقتصاد المصري مرتفعة بصورة كبيرة ومتنوعة، وهو ما يجعلها فرصة ذهبية أمام القطاع الخاص، خاصة أن مصر تقدم الآن، الكثير من التسهيلات من أجل جذب المستثمرين.

مزايا الدولة للمستثمرين 

وأضاف أنه يجب أن يكون لدينا حزم من المزايا لتقديمها للمستثمر من أجل جذبه على الإنتاج في الدولة المصرية، خاصة أن مصر لم تعد الدولة الوحيدة المضيئة في المنطقة، حيث أصبحت الدول العربية تسعى إلى جذب المستثمرين وهذا حق دولي لا يمكن الحديث عنه.

وأشار إلى أن مصر بها الكثير من المناطق الاقتصادية المهيأة لاستقبال المشروعات المختلفة الخاصة بالطاقة النظيفة، ويجب فقط الترويج لهذه القدرات في الداخل والخارج بشكل صحيح مع منح المستثمر بعض المزايا من أجل تشجيعه على الاستثمار. 

عبد المنعم السيد القاهرة للدراسات الاقتصادية الحياة برنامج بصراحة رانيا هاشم قدرات الاقتصاد المصري

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