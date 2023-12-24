مدير مركز القاهرة للدراسات: محور قناة السويس ساهم في حل مشكلة البطالة وزيادة فرص العمل

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات، أن منطقة قناة السويس، تحولت إلى محور إقتصادي هام، حيث لدينا منطقة خدمية وصناعية.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن منطقة قناة السويس تربط العالم القديم بالعالم الحديث، مشيرًا أنها محطة جذب استثمارات للكثير من دول العالم.

وأشار، إلى أن محور قناة السويس ساهم في حل مشكلة البطالة وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى إقامة العديد من المصانع التي تزيد من الدخل القومي للدولة.

ونوه مدير مركز القاهرة للدراسات، أن محور قناة السويس، تحوي أكثر من 280 مشروع متمثل في عدد من المصانع التي تخدم الدولة المصرية، مضيفًا أن دول العالم تسعى للاستثمار فيها.