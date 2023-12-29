السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ألبوم عمرو دياب 2024 الأعلى استماعا في الوطن العربي

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدر ألبوم مكانك للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا عبر أحد التطبيقات الإلكترونية على مستوى الوطن العربي وذلك عقب طرحه بـ 24 ساعة، ويبحث جمهور الهضبة على ألبوم عمرو دياب الجديد 2024، مما جعله يتصدر قائمة الاكثر بحثا على جوجل.

‎ألبوم عمرو دياب الجديد 2024‎


وكان الفنان عمرو دياب قد طرح على مدار اليوم 12 أغنية من ألبومه الجديد مكانك وهي كالتالي:

بيوحشنا 

من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد ابراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

سلامك وصلي

كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي  توزيع احمد ابراهيم.

معرفش حد بالاسم ده

من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم


ظبط مودها

كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.


واخدين راحتهم

كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.


مكانك

 كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد ابراهيم.


ياقمر 

كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم 


لوحدنا

 كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي

طرق استقبال العام الجديد في جميع أنحاء العالم


الكلام ليك انت 

كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي


ما تتعوضش بحد

كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي


مابتغيبش 

كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم 

المعنويات مرتفعة 

كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.


جدير بالذكر أن فور طرح أغنيات الألبوم تصدر الفنان عمرو دياب تريند السوشيال ميديا خاصة موقع إكس، وموقع “فيسبوك” كما تصدر عمرو دياب والبوم مكانك محرك البحث جوجل، كما تصدرت كلمات أغنية ياقمر من الألبوم تريند السوشيال ميديا كأكثر أغنية بحث الجمهور عن كلماتها خلال الفترة الماضية.

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