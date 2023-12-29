"فن البورتريه".. دورة تدريبية بمتحف محمود خليل الأحد المقبل

يستضيف متحف محمد محمود خليل، بقاعة ممر 35، دورة تدريبية تحت عنوان "فن البورتريه"، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

ويقدم الدورة التدريبية الفنان خالد السماحي والفنانة ندى أحمد محمد، وتستمر فعاليات الورشة حتى الخميس الموافق 4 يناير 2024.

ونظم قطاع الفنون التشكيلية، 596 فعالية ثقافية وإبداعية تنوعت بين “الندوات، الورش الفنية، الحفلات الموسيقية، المسابقات والصالونات الثقافية، المبادرات الفنية والاجتماعية” منها مبادرة انت مش لوحدك الشهرية للأطفال ذوي القدرات الخاصة والأيتام، وبستان الإبداع، وذلك على مدار عام 2023.

وأقام القطاع 298 فعالية فنية تنوعت بين المعارض الفردية والجماعية، المعارض الخاصة بالشباب، المعارض الخاصة بمواهب ذوي القدرات الخاصة، معارض الحرف التراثية منها: "صالون النحت، التقاء الفنانين على طريق الحرير، يوبيل النصر".

عن متحف محمود خليل

يعد متحف محمد محمود خليل أكبر متحف فنى فى مصر إذ يحتوى على روائع الفن العالمى من تصوير ونحت وخزف بإجمالى مسطح 538.75 م2 وتحيطه حديقة يصل مساحتها إلى 2400 م2 ويطل على نيل مصر من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية على شارع الجيزة.

وقد تم تشييده في حوالي عام 1915 على الطراز الفرنسي وقد تم افتتاح المتحف في عام 1995 بعد عمليات ترميم وتطوير استمرت منذ عام 1989.

يعتبر متحف محمد محمود خليل وحرمه أحد أهم المتاحف في مصر والمنطفة العربية حيث يضم مجموعة هائلة من روائع الفن العالمي من تصوير ونحت وخزف وجوبلان وغيرها، ولكن تبقى مجموعة الأعمال الخاصة بفناني القرن التاسع عشر في أوربا هي الأهم والأشهر لأنها تضم أعملًا تبلغ عددها 876 عملًا لأبرز فناني المدرسة التأثيرية، وبعض أعمال فناني المدرسة الرومانيتكية والمدرسة الكلاسيكية.