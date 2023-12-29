السبت 30 ديسمبر 2023
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أستاذ اقتصاد: استراتيجية الدولة التنموية خلصت الصعيد من إهمال عقود طويلة

الدكتور محمود عنبر،
الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة الماضية، عملت على الاهتمام بخط الصعيد والذي عاني من إهمال لعقود طويلة، وهو ما نتج عنه تكدس المواطنين في الوجه البحري أكثر من القبلي.

وقال أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفبة لفضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، إن الدولة قررت إنشاء مشروعات قومية في صعيد مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراعاة الفجوة التنموية التي كان تعاني منها جنوب مصر، مقارنة بمحافظات الوجه البحري، إذ كانت هناك فجوة تنموية كبرى.

وأضاف “عنبر” جاءت الدولة ببرنامج تنموي، يهدف إلى التنمية المتوازنة بمعني أن توزع المشروعات القومية بشكل متوازن وعادل، ويراعي ما تتميز به كل محافظة وكل إقليم بالشكل الذي يمكن أن يضع الدولة المصرية على خريطة التنمية، وكانت الأرقام في عام 2014، تشير إلى هذه الفجوة التنموية».

أسوان الدولة الصعيد جنوب مصر

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