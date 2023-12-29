السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لماذا نهبت إسرائيل محلات صرافة فلسطينية؟.. خبير يوضح

غزة
غزة

كشف أشرف عكة، الخبير في العلاقات الدولية، عن الأسباب وراء قيام إسرائيل بنهب محلات الصرافة الفلسطينية في رام الله وغيرها.

وقال خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن سلطات الاحتلال تريد من هذا الفعل زعزعة الأمن وترويع المواطنين الفلسطينيين، موضحًا أن ما تقوم به إسرائيل استهداف سياسي واقتصادي واجتماعي وأمنى للضفة الغربية.

ولفت إلى أنه على مدار السنوات الماضية كان يُحاصر الاقتصاد الفلسطيني عبر المعابر والتجارة الدولية والضرائب، ويجبر الفلسطينيين على الاستيراد وفقًا للقواعد التي يضعها، يحاول أن يهيمن ويسيطر على الاقتصاد الفلسطيني، لكنه لم يؤثر على نهوض الاقتصاد الفلسطيني وصموده.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول حصار السلطة الفلسطينية ماليًا، ويريد أن يجهض الاقتصاد الفلسطيني وينهي أي حركة اقتصادية نشطة في الضفة.

وكشف عن أنه من خلال القانون الدولي تستطيع السلطة الفلسطينية وأصحاب محلات الصرافة المطالبة بأموالهم المنهوبة والتعويض.

الاحتلال العلاقات الدولية محلات صرافة فلسطينية الاقتصاد الفلسطينى محلات

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