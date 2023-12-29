"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل نهب قوات الاحتلال محلات الصرافة

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال نهبت بالأمس 5 محلات صرافة، وحجم الأموال التي نهبت تقدر بـ10 ملايين شيكل، أي 2 مليون دولار.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن بيان جيش الاحتلال زعم أن الأموال تعود لحماس، بينما اعتبرت سلطة النقد أن هذا اعتداء على السلطة النقدية في الضفة، وهناك تخوفات أن يكون هناك نهب الأموال من البنوك، ما يفقد المواطن الثقة في المصارف النقدية.

وأردفت: "قوات الاحتلال تريد استهداف المصارف في الضفة وزعزعة السلطة الفلسطينية وزعزعة ثقة المواطن بالسلطة الفلسطينية وقدرتها على حماية أموال الشعب".

من ناحية أخرى، كشفت تفاصيل عملية الدهس التي وقعت في جنوب الخليل وأدت لإصابة 4 جنود من بين قوات الاحتلال تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وخطيرة، قائلة إن قوات الاحتلال أعلنت عن تحييد المنفذ، وهذا المصطلح عندما تستخدمه قوات الاحتلال يعني إما اعتقاله أو استشهاده.

ولفتت إلى أنه حتى الآن، أكثر من 316 شهيدًا بالضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر، بينما أعلنت هيئة شئون الأسرى عن أنه تم اعتقال 20 مواطنًا، ليرتفع العدد إلى 4 آلاف و840 فلسطينيًا تم اعتقالهم من قوات الاحتلال، وهذا العدد لم يشمل العمال الذين تم اعتقالهم، ولا تشمل السيدات والأشبال من قطاع غزة.