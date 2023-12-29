قيادي بـ"المؤتمر": هيئة قناة السويس قادرة على جذب الفرص الاستثمارية وتوطين الصناعات

أشاد المهندس علاء والي أمين حزب المؤتمر بالجيزة، بنجاح الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي وصلت لنحو 1.849 مليار دولار.

وقال “والي” في تصريحات صحفية له، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.

وأكد المهندس علاء والي، أن الدولة حريصة على توفير الفرص الاستثمارية ووضع تسيهلات كبيرة للشركات الأجنبية لتوطين الصناعات المختلفة خاصة الصناعات الثقيلة مما يسهم في توفير العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب.

استحداث خطط ترويجية

وأشار "والي" إلى ضرورة اتجاه الدولة لاستحداث خطط ترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة الصناعية واللوجستية بمنطقة قناة السويس خاصة وأن المنافسة العالمية أصبحت شديدة ومحاولات البعض لخطف مثل تلك الاستثمارات بعيدا عن مصر أصبحت كثيرة.

ولفت المهندس علاء والي، إلى ضرورة التوسع في جذب استثمارات في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر بمنطقة قناة السويس، بعدما نجحت الدولة في إنشاء مصنع بالتعاون مع أحد أكبر الشركات النرويجية العالمية المتخصصة في هذه الصناعة.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تُراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما حدث بالفعل على مدار الفترة الماضية وهو ما يؤكد أن هذه المنطقة هي بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.