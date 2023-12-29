السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تداعيات 7 أكتوبر.. جنود الاحتلال يطلقون النار على زملائهم ويدمنون المهدئات

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

ما زالت آثار وتداعيات أحداث 7 أكتوبر الماضي، تؤثر سلبا علي جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولجأ بعض منهم إلى محاولة الانتحار أو إطلاق النار على أفراد أسرته وكتيبته.

جندي يطلق النار على أصدقائه في عسقلان

والخميس، استيقظ أحد الجنود العائدين من غزة من كابوس ليلا وأصيب بنوبة فزع في عسقلان وبدأ يطلق النار على زملائه متسببا بإصابات بينهم.

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وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن جنديا للاحتلال الإسرائيلي من كتيبة لواء المظليين كان قد عاد من هجمات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى معسكر للجيش في عسقلان، هاجم زملاءه من أعضاء الكتيبة العائدين معه من غزة، وذلك بإطلاق النار من سلاحه الشخصي.

ولفتت الصحيفة إلى أن زملاء وأصدقاء الجندي سيطروا عليه وهدأوا روعه، وتم إرساله للفحص والعلاج، فيما خضع زملاؤه المصابون للعلاج.

دراسة تكشف الاقبال على استخدام المهدئات والحبوب المؤدية للإدمان بين جنود الاحتلال

وفي السياق ذاته، كشفت دراسة إسرائيلية أجراها باحثون من جامعتي حيفا وكولومبيا ومركز شلفاتا للصحة العقلية بشأن التداعيات النفسية لأحداث السابع من أكتوبر على الإسرائيليين.

وأوضحت الدراسة أن الأحداث التي شهدتها إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، كانت لها آثار بعيدة المدى، لا سيما على الصحة العقلية للإسرائيليين.

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وكشفت الدراسة عن وجود ارتفاع ملحوظ في استهلاك المواد المؤدية للإدمان بين الإسرائيليين، بعد اندلاع الحرب.

وأضافت الدراسة أن 16% ممن شاركوا فيها، أشاروا إلى وجود زيادة طفيفة في نسبة استخدامهم للنيكوتين، بينما أشار 10% إلى زيادة استهلاكهم للكحول، فيما أبلغ 5.5% عن زيادة تعاطيهم للحشيش، وفقا لما نقلته صحيفة يديعون أحرونت العبرية عن الدراسة.

وأوضحت الدراسة ذاتها زيادة استخدام المهدئات بين 11% ممن شملتهم الدراسة، واستخدام الحبوب المنومة بين 10%، واستخدام المسكنات بين 8%.

أكتوبر جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي جنود جيش الاحتلال عسقلان

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