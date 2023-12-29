السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هاشتاج "السيسي بيقضي على الفساد" يتصدّر منصة "X"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تصدَّر هاشتاج "السيسي بيقضي على الفساد" منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر" خلال الساعات الأخيرة تزامنًا مع القبض على عدد من المسئولين المتورطين في قضايا فساد بالدولة.

وأطلق مغردون عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "X" هاشتاجًا بعنوان (#السيسي_بيقضي_على_الفساد) في ضوء دعم القرارات التي تُحارب الإرهاب والجريمة في مصر.

السيسي بيقضي على الفساد

وتصدَّر قائمة الهاشتاج قائمة الترند الأكثر تداولًا وبحثًا على منصة التدوينات خلال الساعات الأخيرة، وتنوّعت التعليقات، حيثُ قال أحدهم: "القضاء على الفساد يمتد ليشمل كل فكر منحرف ينشر الرذيلة أو يشجع على الإرهاب وتحجيم كل من يظن أنه فوق الحساب أو أن وهمه صور له نجومية زائفة بين الشباب".

وقال آخر عبر حسابه على "X": "لو ليك حق ومعندكش قوة تحمية يبقى حقك زى قلته يا بيه.. القوة تردع المخربين والطامعين والمفسدين واللاجئين والصهاينة المجرمين وإخوان الشياطين"،. وأضاف آخر: "ربنا يديم علينا نعمة السيسي إلي حافظ على بلده.. كل الدول تنهار حوالينا والحمد لله علي وعي الشعب وعظمة السيسي وجيشنا العظيم.. كلنا حافظنا على بلدنا".

واختتم آخر: "صفقوا لمن تحدى مؤامرات العالم كله من أجل تركيعكم والنيل من سيادتكم والتأثير على إرادتكم، صفقوا لمن سلح جيشه وقواه وجعل العالم كله يهابه ويخشاه.. صفقوا لمن قضى على إرهاب الدواعش والإخوان ومن أعلن الحرب على من استولى على قوت المواطن الشقيان".

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