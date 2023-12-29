بالأرقام.. حصاد 77 قافلة طبية فى دمياط خلال 2023

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة حول جهود إدارة القوافل الطبية لتنفيذ خطة عام ٢٠٢٣ بنسبة ١٠٠%، وذلك بتنفيذ ٧٧ قافلة خلال العام بمراكز المحافظة للوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى أهالي القرى، حيث تتضمن تلك القوافل التى يتم تنفيذها أسبوعيًا عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل للطفيليات وآخر لأمراض الدم، ووحدة للأشعة ووحدة للسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم.

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ ٥ قوافل بمركز دمياط، و١٣ قافلة بمركز فارسكور، علاوة على تنفيذ ٣٥ قافلة بمركز كفر سعد، و٩ قوافل بمركز الزرقا، و١٥ قافلة بمركز كفر البطيخ، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على ١١١٥٩١ مواطنًا، وتحويل ١٨٧٩ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضًا فحص ٢٥٥٧ حالة بالأشعة و٢٦٠٨ حالات بالسونار وإجراء ٣١٩٢٦ تحليلا معمليا، واستصدار ٤٦٩ قرار علاج على نفقة الدولة.

وأشادت محافظ دمياط بجهود فريق القوافل الطبية لتنفيذ تلك الخطة وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للأهالي بالقرى، واستهداف عدد من القرى والعزب لأول مرة بمركز كفر سعد والزرقا وكفر البطيخ لإقامة قوافل بها، وأيضًا الجهود المبذولة في إطار مبادرة التأمين الطبي لمصيف رأس البر خلال الفترة من شهر يونيو حتى نهاية شهر سبتمبر عام ٢٠٢٣؛ لتقديم الخدمات الطبية للمصطافين والمترددين على المدينة، علاوة على المشاركة الفعَّالة في المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.