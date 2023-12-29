استشارى: الذكاء الاصطناعى يساعد فى تشخيص المرض النفسى

قال جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الذكاء الاصطناعي يساعد في تشخيص المرض النفسي واليوم يعملون على التشخيص عبر الرنين المغناطيسي وويستخدم كتجارب ولكن بعض الحالات لم يتم تنفيذه عليها.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية منة فاروق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الذكاء الاصطناعي بدأ يعمل على الأدوية ووصفها في بعض الحالات ويقدمها بشكل دقيق، ويستخدمونه في ألمانيا والولايات المتحدة وإنجلترا وتركيا.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد نوعية الأدوية

وتابع، أن نوع الأدوية النفسية ونسبتها تفرق خاصة مع مريض الاكتئاب لأن أي خطأ في نسبته من الممكن أن يعرض المريض للخطر كما أن هناك أدوية تتسبب في زيادة الوزن أو نقصه، مؤكدًا أن الذكاء الإصطناعي يساعد في تحديدها ولكن التواصل المباشر والعاطفي وهو أهم نقطة بين الطبيب والمريض وهذا لا يتوفر مع الذكاء الاصطناعي.