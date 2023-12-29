الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى: الذكاء الاصطناعى يساعد فى تشخيص المرض النفسى

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الذكاء الاصطناعي يساعد في تشخيص المرض النفسي واليوم يعملون على التشخيص عبر الرنين المغناطيسي وويستخدم كتجارب ولكن بعض الحالات لم يتم تنفيذه عليها.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية منة فاروق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الذكاء الاصطناعي بدأ يعمل على الأدوية ووصفها في بعض الحالات ويقدمها بشكل دقيق، ويستخدمونه في ألمانيا والولايات المتحدة وإنجلترا وتركيا.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد نوعية الأدوية

وتابع، أن نوع الأدوية النفسية ونسبتها تفرق خاصة مع مريض الاكتئاب لأن أي خطأ في نسبته من الممكن أن يعرض المريض للخطر كما أن هناك أدوية تتسبب في زيادة الوزن أو نقصه، مؤكدًا أن الذكاء الإصطناعي يساعد في تحديدها ولكن التواصل المباشر والعاطفي وهو أهم نقطة بين الطبيب والمريض وهذا لا يتوفر مع الذكاء الاصطناعي.

استشاري الطب النفسي الذكاء الاصطناعي المرض النفسى الأدوية الأدوية النفسية التواصل المباشر

مواد متعلقة

خبير تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين وقد يتسبب في حروب ويؤثر على الأمن القومي

توصيات المؤتمر الدولى الأول "أخلاقيات الذكاء الاصطناعى" بجامعة طنطا

استمرار فعاليات مؤتمر "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحديات الثورة الرابعة" بجامعة طنطا

متخصصة فى الإعلام الرقمى تكشف تأثير الذكاء الاصطناعى على الصحافة

جامعة أسيوط تنظم ندوة عن "أخلاقيات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى"

"ايتيدا" تطلق ندوة حول تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق

الأكثر قراءة

عاجل.. لبنان.. صفارات الإنذار تدوى بمقر قيادة القطاع الشرقي فى اليونيفيل

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. "المؤلفين والملحنين": ملكية تسجيلات أم كلثوم محسومة لـ"صوت القاهرة"

رابط الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2024 بالرقم القومي للحجاج

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

كولر: قدمنا أداءً جيدًا أمام فيوتشر.. وسعيد بمستوى اللاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم