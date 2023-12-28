خبير تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين وقد يتسبب في حروب ويؤثر على الأمن القومي

قال بلال حفناوي خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين فيمكنه إحداث ضرر بمستويات مختلفة حسب طبيعة ما تمت برمجة النظام عليه، وما تم تعليم النظام عليه، وقد يتخذ قرارات حاسمة بناءً على معلومات مزيفة ومعلومات مغلوطة.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك سيناريوهات مختلفة لإحداث ضرر عبر الذكاء الاصطناعي، وهناك مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي بتوليد صور ومقاطع فيديو وصوت ونصوص، وهي نصوص مزيفة، أي أننا نكون بذلك في موضوع التزييف العميق وهو أدوات التعلم الآلي العميقة.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الجزء الآخر هو انتشار معلومات مضللة على نطاق واسع في الإنترنت، والسيناريو الأصعب والمرعب والذي نخاف منه هو التزييف العميق وانتشار بشكل كبير وتأثيره على صناعة القرار، وقد يكون ذلك سببا في صناعة حرب ويؤثر على الأمن القومي، وقد يتم اتخاذ قرارات بناءً على معلومات خاطئة.

