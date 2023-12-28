طائرتان قطريتان تصلان مطار العريش تحملان مساعدات لدعم سكان غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، أن طائرتين قطريتين تحملان مساعدات للفلسطينيين في غزة هبطتا في العريش بمصر.

وكانت الطائرتان تحملان 49 طنا من المساعدات، بما في ذلك المساعدات الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء، وبمساعدة الخميس يرتفع إجمالي المساعدات القطرية المرسلة لغزة إلى 1642 طنا.



استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصاً

واستشهد ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب 55 آخرون في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة اليوم، بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحادث وقع بالقرب من المستشفى الكويتي، مضيفة أنه “سوى بالكامل” مبنى سكنيا مليئا بالنازحين. ولم يتم التحقق من التقرير.

قال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة يوم الخميس إن ما مجموعه 21,320 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 55,603 آخرين في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

وقالت مصر إنها طرحت مقترحا إطاريا لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يتضمن ثلاث مراحل تنتهي بوقف إطلاق النار، وقالت إنها تنتظر الردود على الخطة. وكانت مصادر أمنية مصرية قالت في وقت سابق إن الاقتراح يتضمن وقف إطلاق نار متعدد المراحل يتضمن إطلاق إسرائيل وحماس سراح سجناء. وقال مسؤول إن مصر ستقدم المزيد من التفاصيل عن الخطة بمجرد تلقي تلك الردود.