الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طائرتان قطريتان تصلان مطار العريش تحملان مساعدات لدعم سكان غزة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، أن طائرتين قطريتين تحملان مساعدات للفلسطينيين في غزة هبطتا في العريش بمصر.

وكانت الطائرتان تحملان 49 طنا من المساعدات، بما في ذلك المساعدات الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء، وبمساعدة الخميس يرتفع إجمالي المساعدات القطرية المرسلة لغزة إلى 1642 طنا.


استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصاً 

txt

أشرف القدرة: الواقع فى قطاع غزة مؤلم

 

واستشهد ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب 55 آخرون في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة اليوم، بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة. 

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحادث وقع بالقرب من المستشفى الكويتي، مضيفة أنه “سوى بالكامل” مبنى سكنيا مليئا بالنازحين. ولم يتم التحقق من التقرير. 

قال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة يوم الخميس إن ما مجموعه 21,320 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 55,603 آخرين في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

وقالت مصر إنها طرحت مقترحا إطاريا لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يتضمن ثلاث مراحل تنتهي بوقف إطلاق النار، وقالت إنها تنتظر الردود على الخطة. وكانت مصادر أمنية مصرية قالت في وقت سابق إن الاقتراح يتضمن وقف إطلاق نار متعدد المراحل يتضمن إطلاق إسرائيل وحماس سراح سجناء. وقال مسؤول إن مصر ستقدم المزيد من التفاصيل عن الخطة بمجرد تلقي تلك الردود.

مساعدات فلسطينية غزة فلسطيني طائريتين العريش

الأكثر قراءة

عاجل.. لبنان.. صفارات الإنذار تدوى بمقر قيادة القطاع الشرقي فى اليونيفيل

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. "المؤلفين والملحنين": ملكية تسجيلات أم كلثوم محسومة لـ"صوت القاهرة"

رابط الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2024 بالرقم القومي للحجاج

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

كولر: قدمنا أداءً جيدًا أمام فيوتشر.. وسعيد بمستوى اللاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم