السوبر المصرى.. الشحات: البطولة كانت صعبة والتتويج مهم جدًا

أبدى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري بنظامه الجديد، بعد الفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية للبطولة، مؤكدًا صعوبة البطولة.

وقال الشحات إن البطولة كانت صعبة للغاية ومهمة في نفس التوقيت لأنها جاءت بعد خسارة أكثر من بطولة، وتمنى صاحب الهدف الثاني في المباراة أن يواصل الأهلي التألق، وأن يفوز بالمزيد من البطولات في الفترة المقبلة.

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الأهلي يُفسد "ريمونتادا" فيوتشر ويتوج بالسوبر المصري بسيناريو مثير

أفسد الأهلي (ريمونتادا) مودرن فيوتشر، وتوج بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه، بعدما تغلب عليه 4 / 2 بعد اللجوء للوقت الإضافي، في المباراة النهائية للمسابقة، اليوم الخميس، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وعلى ملعب (محمد بن زايد)، تقدم محمود عبدالمنعم كهربا لمصلحة الأهلي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله حسين الشحات الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 34.



واستغل فيوتشر حالة التراخي التي أصابت لاعبي الأهلي في الشوط الثاني، ليحرز عمر السعيد الهدف الأول في الدقيقة 77، فيما أضاف محمد محمود هدف التعادل في الدقيقة 81، ويلجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.



وحسم الأهلي اللقب لمصلحته خلال الوقت الإضافي مستغلا انخفاض اللياقة البدنية للاعبي فيوتشر، حيث أحرز الفرنسي أنطوني موديست الهدف الثالث في الدقيقة 114 فيما تكفل كريم فؤاد بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 116، ليعزز أبناء القلعة الحمراء رقمهم القياسي كأكثر الفرق حصولا على اللقب.



ويأتي هذا التتويج باللقب بعد أيام قليلة من حصول الأهلي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي.



بدأت المباراة باستحواذ على الكرة من جانب الأهلي ولكن بلا فاعلية على المرمى، فيما سنحت أول فرصة خطرة في اللقاء في الدقيقة الثامنة لمصلحة مودرن فيوتشر عن طريق عبدالكبير الوادي، الذي تلقى تمريرة ماكرة من مروان محسن، انفرد على إثرها بالمرمى، لكنه سدد من داخل منطقة الجزاء برعونة، واضعا الكرة بجوار القائم الأيمن.



وجاء عقاب الأهلي سريعا على ضياع فرصة الوادي، بعدما أحرز كهربا الهدف الأول للفريق الأحمر في الدقيقة 12.



وتابع كهربا ركلة ركنية نفذها التونسي علي معلول من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس متقنة، مستغلا الخروج الخاطئ من محمود عبدالرحيم (جنش) حارس مودرن فيوتشر، واضعا الكرة في الشباك الخالية.



حاول فيوتشر إدراك التعادل سريعا، وأرسل جوزيف نجويم تمريرة عرضية لغنام محمد في الدقيقة 18، ليسدد ضربة رأس، لكنها افتقدت للدقة لتخرج إلى ركلة مرمى.



ورد الأهلي بتسديدة من خارج المنطقة بواسطة بيرسي تاو في الدقيقة 21، ذهبت لأحضان جنش، قبل أن يهدر كهربا فرصة تعزيز النتيجة بهدف آخر في الدقيقة 30، حينما تسلم تمريرة عرضية من الجانب الأيسر، ليسدد ضربة خلفية مزدوجة، لكن الكرة ذهبت ضعيفة في يد حارس فيوتشر.



وسرعان ما تمكن حسين الشحات من تعويض فرصة كهربا المهدرة، بعدما أضاف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 34.



وبعد سلسلة من التمريرات السريعة بين لاعبي الأهلي، وصلت الكرة لكهربا، الذي أرسل تمريرة بينية للشحات، الذي وجد نفسه منفردا بالمرمى، ليضع الكرة فوق جنش، الذي خرج من مرماه متأخرا لملاقاته، وتتهادى الكرة داخل الشباك.



وحصل فيوتشر على ركلة حرة من مكان قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة 38، نفذها عبدالكبير الوادي، الذي سدد الكرة بعيدة عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 2 / صفر.



بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب الأهلي، حيث سدد حسين الشحات من خارج المنطقة في الدقيقة 49، لكن جنش أمسك الكرة بثبات، قبل أن يهدر بيرسي تاو فرصة مؤكدة في الدقيقة التالية، حينما تلقى تمريرة أمامية من محمد هاني، لينفرد بالمرمى، لكنه أطاح بالكرة بعيدة تماما عن المرمى.



وهدد تاو مرمى فيوتشر من جديد في الدقيقة 61، حيث سدد من داخل المنطقة، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر، فيما أتيحت أول فرصة لفيوتشر في هذا الشوط عن طريق مروان محسن، الذي سدد من خارج المنطقة في الدقيقة 70 إلى خارج الملعب.



وعلى عكس سير اللعب، أحرز عمر السعيد الهدف الأول لفيوتشر في الدقيقة 77، حيث استغل هفوة ساذجة من مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، الذي تباطأ في تشتيت الكرة، لتصطدم الكرة به وتسكن الشباك.



اندفع لاعبو فيوتشر نحو الهجوم بحثا عن إدراك التعادل، حتى تحقق لهم ما أرادوا، بعدما أضاف محمد محمود الهدف الثاني في الدقيقة 81، عبر قذيفة من خارج المنطقة، اصطدمت في قدم أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، لتغير الكرة اتجاهها وتسكن المرمى على يسار شوبير.



وحصل الأهلي على ركلة حرة من مكان قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، نفذها علي معلول، لكن الكرة اصطدمت في الحائط البشري، فيما أضاع طاهر محمد طاهر فرصة أخرى في الدقيقة الأخيرة من الوقت القاتل، عندما سدد من داخل المنطقة، على يمين جنش، لكن الكرة ارتطمت برأس باسم علي لاعب فيوتشر، وتخرج لركنية لم تسفر عن شيء، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2، ويلجأ الفريقان لخوض الوقت الإضافي.



انطلق الشوط الثالث بهجوم من الأهلي، وسدد محمد هاني من خارج المنطقة في الدقيقة 94، لكن الكرة مرت فوق العارضة، فيما أضاع علي زعزع فرصة لفيوتشر في الدقيقة 115، تكفل مصطفى شوبير بالتصدي لها.



واصل الأهلي هجماته في الشوط الرابع في ظل تراجع الحالة البدنية للاعبي فيوتشر، وسدد طاهر محمد طاهر من خارج المنطقة في الدقيقة 108، أمسكها جنش بثبات.



وحملت الدقيقة 113 البشرى لمحبي الأهلي، بعدما أحرز أنطوني موديست الهدف الثالث للفريق الأحمر، بعدما تابع تمريرة عرضية متقنة من الجهة اليسرى بواسطة علي معلول، ليسدد ضربة رأس قوية، واضعا الكرة على يسار جنش، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تسكن شباكه.



واستغل الأهلي حالة الإحباط التي عانى منها لاعبو فيوتشر عقب الهدف الثالث، ليضاعف كريم فؤاد النتيجة بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 116، بعدما تلقى تمريرة بالرأس من موديست، لينفرد بالمرمى، ويضع الكرة فوق جنش، الذي خرج لملاقاته، لتحتضن الشباك، وينتهي اللقاء بفوز مثير للأهلي 4 / 2 على مودرن فيوتشر.