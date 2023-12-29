تضامنا مع أحداث غزة.. إقبال طفيف على هدايا عيد الميلاد (صور)

يحرص العديد من المواطنين خلال الأيام الجارية حيث أعياد الميلاد المجيد والكريسماس على شراء هدايا عيد الميلاد من أشجار الكريسماس وبابا نويل وكرات التزيين وغيرها من الهدايا، أيضًا أصحاب المحال التجارية يحرصون في تلك الأيام على ملئ محالهم من أجل جذب المحتفلين لشراء الهدايا على مدار الأيام الجارية.

واستعدت المحال التجارية لبدء موسم الاحتفال بعيد الميلاد، حيث تكدست بهدايا عيد الميلاد ودمى بابا نويل ورجل الثلج والحلوى والكرات والنجوم، وكأنهم جميعًا يحتفلون بعيد الميلاد وبدء العام الجديد 2024.

هدايا عيد الميلاد

وجاءت أسعار هدايا عيد الميلاد على النحو التالي، تراوح سعر كرات تزيين شجرة الكريسماس ما بين 25 وحتى 55 جنيهًا، ويتحدد السعر بحسب حجم الكرة وشكلها، أما مجسمات بابا نويل فيتحدد سعرها حسب حجمه بدءا من 25 جنيهًا حتى 200 جنيه، أما نجوم التزيين فتبدأ من سعر 15 جنيهًا حتى سعر 100 جنيه للنجمة، أما شجرة الكريسماس فيمكن شرائها بدءا من 100 جنيه وتصل إلى 800 جنيه، ومنها ما يتخطى الـ1000، ومنها ما يتجاوز ذلك بحسب متطلبات المشتري التي تتوقف على حجمها وطولها والخامات المستخدمة فيها.

وعلى عكس المتوقع مثلما يجري في كل عام في مثل هذا الوقت شهدت محال الهدايا ركودًا شديدًا في حركة البيع والشراء حتى قبل أيام من بدء احتفالات أعياد الميلاد.

محال هدايا عيد الميلاد

وقال عادل سان إبرام، صاحب إحدى محال الهدايا بمنطقة شبرا مصر، إن الإقبال ضعيف خلال الموسم الحالي وهناك ركود في حركة البيع والشراء، خاصة وأن تلك الفترة في كل عام كانت محال الهدايا مكدسة بالمواطنين والمحتفلين لشراء مستلزمات هدايا عيد الميلاد.

ومن جانبه أوضح عصام، صاحب إحدى محال الهدايا بمنطقة الدقي، إن احتفالات رأس السنة لهذا العام تختلف كثيرًا عن الأعوام الماضية، وذلك تضامنًا مع أشقائنا في فلسطين، وهي القضية التي أصبحت مؤثرة على جميع المصريين والعرب بشكل عام في كافة المناسبات والاحتفالات التي تشهدها مصر على مدار الفترة الجارية.

ووافقه الرأي صاحب إحدى محال الهدايا بمنطقة الدقي، والذي أكد أن هناك حالة حزن عامة على أصحاب المحال والمواطنين أيضًا، فالمحال لم تتزين مثلما يحدث في كل عام، والمواطنون لم يشترون الهدايا بكميات ككل عيد، وذلك تضامنًا مع أشقائنا في قطاع غزة.

هداية الكريسماس

هداية الكريسماس