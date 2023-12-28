الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن وباريس ولندن تدعو إيران إلى وقف تصعيد برنامجها النووى

ايران
ايران

أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ، اليوم الخميس، زيادة إيران في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب عقب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال المتحدثون باسم الدول في بيان مشترك يوم الخميس "نحث إيران على التراجع فورا عن هذه الخطوات ووقف تصعيد برنامجها النووي".

وجاء في البيان "مازلنا ملتزمين بالحل الدبلوماسي ونؤكد مجددا تصميمنا على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور سلاحا نوويا".

وقال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء إن إيران "زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج اعتبارا من منتصف عام 2023".

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وسلط تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  الضوء على أن إيران زادت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% في نطنز وفوردو إلى المستويات التي لوحظت بين يناير ويونيو 2023. 

وتمثل هذه النتائج خطوة إلى الوراء من جانب إيران وستؤدي إلى إقصاء إيران. مضاعفة معدل إنتاجها الشهري من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% ثلاث مرات.

وأضاف التقرير: نحن ندين هذا الإجراء، الذي يزيد من التصعيد المتواصل لبرنامج إيران النووي. إن إنتاج إيران لليورانيوم العالي التخصيب ليس له أي مبرر مدني موثوق، كما أن الإنتاج المبلغ عنه في محطة فوردو لتخصيب الوقود والمحطة التجريبية لتخصيب الوقود يحمل أيضاً مخاطر كبيرة مرتبطة بالانتشار. 

ونحث إيران على التراجع فوراً عن هذه الخطوات ووقف تصعيد برنامجها النووي.

ويتعين على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمكينها من تقديم الضمانات بأن برنامجها النووي سلمي حصرا، وإعادة تعيين المفتشين الموقوفين عن العمل في سبتمبر 2023.

وختم إننا نظل ملتزمون بالتوصل إلى حل دبلوماسي ونؤكد من جديد تصميمنا على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور سلاحا نوويا.

إيران المانيا بريطانيا فرنسا التخصيب اليورانيوم

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