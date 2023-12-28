الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"عصابة عظيمة".. هل تستضيف إسعاد يونس نفسها فى "صاحبة السعادة"؟

إسعاد يونس
إسعاد يونس

احتفلت الفنانة إسعاد يونس بالعرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة" بالسعودية، مساء أمس ويشاركها البطولة الفنان كريم عفيفى، رنا رئيس، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد، وهو من تأليف هاجر الإبيارى، إخراج وائل إحسان.

وفي لقطة كوميدية، قررت إسعاد يونس، استضافة نفسها بالشعر المستعار الذي ظهرت به ضمن أحداث فيلمها الجديد "عصابة عظيمة" في حلقة جديدة من برنامجها "صاحبة السعادة" الذي يذاع عبر قناة "دي إم سي"، إحدي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وظهرت إسعاد في الصور الترويجية للحلقة الجديدة بالشعر المستعار، في محاولة لمداعبة جمهورها الذي استقبل الصور وتدوالها عبر منصة "فيسبوك" بسخرية، ومن المقرر أن ينطلق عرضه في دور العرض المصرية والخليجية 4 يناير المقبل 2024.

الفيلم تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي، الذي يتورط في مشكلات عديدة حيث يتعرض لعملية نصب كبيرة على يد تشكيل عصابي.

الفيلم يشهد عودة الفنانة إسعاد يونس للسينما منذ 2010، حيث إنها على مدار تلك المدة لم تظهر في السينما إلا في أدوار شرف بشخصيتها الحقيقية، وكان آخر ظهور لها كمشاركة في بطولة العمل من خلال فيلم "زهايمر" مع الفنان عادل إمام عندما قدمت شخصية مديرة دار المسنين.

الفنانة إسعاد يونس إسعاد يونس فيلم عصابة عظيمة عصابة عظيمة صاحبة السعادة قناة دي أم سي

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