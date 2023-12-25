الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موقف كوميدي يجمع إسعاد يونس ومحمد محمود في كواليس فيلم "عصابة عظيمة"

محمد محمود واسعاد
محمد محمود واسعاد يونس

تنتظر النجمة إسعاد يونس طرح فيلمها السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “عصابة عظيمة” والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي في يوم 4 يناير المقبل.

ونشرت إسعاد يونس عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” مقطع فيديو ظهر فيه برفقة الفنان محمد محمود من داخل كواليس تصوير الفيلم وظهرا الثنائي في موقف كوميدي وعلقت على الفيديو قائلة: "من كواليس فيلم عصابة عظيمة استنوا الفيلم في جميع دور العرض يوم 4 يناير".

https://www.instagram.com/reel/C1Sjgx0IaPr/?utm_source=ig_web_copy_link

 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “عصابة عظيمة” الأغنية الدعائية للعمل بعنوان “كله فالصو” والتي قدمها كل من النجم أحمد سعد والنجم بهاء سلطان على طريقة ال"ديو" ببمشاركة النجمة إسعاد يونس.

أغنية “كله فالصو” وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائي الجديد "عصابة عظيمة" المقرر طرحه الأيام المقبلة بدور العرض السينمائيـ وهي من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

جدير بالذكر أن تستقبل دور العرض السينمائية المختلفة فى 4 يناير المقبل فيلم "عصابة عظيمة" الذي تعود به النجمة إسعاد يونس إلى السينما بقوة بعد غياب، وبدأت الشركة المنتجة خلال الأيام الماضية حملات دعائية وتشويقية خاصة بالفيلم، فضلا عن طرح بوسترات فردية لأبطال العمل.

وظهر خلال البوسترات الفردية لكل من: إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، فرح الزاهد، عنبة، الطفلة لوسيندا سليمان.

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبياري، وإخراج ائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتي يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفي)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.

النجمة إسعاد يونس إسعاد يونس عصابة عظيمة محمد محمود فيلم عصابة عظيمة كله فالصو أغنية “كله فالصو”

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