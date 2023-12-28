استشارى جهاز هضمى يكشف جهود الدولة المصرية فى القضاء على فيروس سى

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن مصر كانت أعلى دولة في العالم في نسب الإصابة بـفيروس سي، ولكنها نجحت بتوجيهات الرئيس السيسي في القضاء عليه وسط إشادة عالمية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه كان لا بد من عمل كشف على الدولة كلها وتشخيص المرض خاصة أن فيروس سي لا يكون له أعراض وكان التحدي انتشاره في المناطق الريفية والمدن البعيدة، وتم عمل تحليل لأكثر من 60 مليون مواطن وشمل الفحص كذلك السكر والأمراض غير السارية.

توزيع الدواء بالمجان على المرضى

وتابع: أن التحدي الثاني كان توفير العلاج رغم أنه مكلفًا جدًا ووصل سعره إلى 7 آلاف دولار ولكن تمت صناعته بمصر وتوزيعه بالمجان مما أدى للقضاء على الفيروس، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية كانت تتابع كل خطط العمل والنتائج التي تمت وأعلنت مصر خالية من فيروس سي وهذا إنجاز عالمي.