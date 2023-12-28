الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى جهاز هضمى يكشف جهود الدولة المصرية فى القضاء على فيروس سى

الدكتور محمد خورشيد
الدكتور محمد خورشيد

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن مصر كانت أعلى دولة في العالم في نسب الإصابة بـفيروس سي، ولكنها نجحت بتوجيهات الرئيس السيسي في القضاء عليه وسط إشادة عالمية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه كان لا بد من عمل كشف على الدولة كلها وتشخيص المرض خاصة أن فيروس سي لا يكون له أعراض وكان التحدي انتشاره في المناطق الريفية والمدن البعيدة، وتم عمل تحليل لأكثر من 60 مليون مواطن وشمل الفحص كذلك السكر والأمراض غير السارية.

توزيع الدواء بالمجان على المرضى

وتابع: أن التحدي الثاني كان توفير العلاج رغم أنه مكلفًا جدًا ووصل سعره إلى 7 آلاف دولار ولكن تمت صناعته بمصر وتوزيعه بالمجان مما أدى للقضاء على الفيروس، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية كانت تتابع كل خطط العمل والنتائج التي تمت وأعلنت مصر خالية من فيروس سي وهذا إنجاز عالمي.

استشاري الجهاز الهضمي فيروس سي الامراض الغير سارية توزيع الدواء بالمجان منظمة الصحة العالمية توجيهات الرئيس السيسي

مواد متعلقة

مجدى بدران: المبادرات الرئاسية الصحية كانت نقلة حضارية فارقة فى المجتمع المصرى

تاج الدين: زيادة أعداد السكان السبب بإطلاق عدد كبير من المبادرات الرئاسية الصحية

تاج الدين: المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة فحصت ملايين السيدات

وكيل "صحة دمياط" يُتابع معدلات تنفيذ المبادرات الصحية بالوحدات

"dmc" تستعرض أبرز المبادرات الرئاسية الصحية

باكتشاف الأمراض مبكرًا.. وزير الصحة: المبادرات الصحية أحدثت نقلة نوعية فى مصر

حكاية وطن.. ماذا حققت المبادرات الرئاسية الصحية منذ انطلاقها؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

وليد توفيق: تركت المدرسة بعمر الـ12 عامًا لمساعدة والدى فى الإنفاق على الأسرة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

عاجل.. الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان فى أريحا

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم