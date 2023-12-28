الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"استعد لليلة الكبير".. حماقى يحيى كأس السوبر فى الإمارات

الفنان محمد حماقي
الفنان محمد حماقي

كشف الفنان محمد حماقي عن تواجده على ملعب ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، استعدادًا لإحياء حفل غنائي على هامش مباراة الأهلي ضد نادي فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري الذي أقيم مساء اليوم الخميس.

ونشر "حماقي" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وظهر خلاله وهو يتابع تجهيزات حفله الغنائي معلقًا عليه: "استعد لليلة الكبير كأس السوبر المصري".

وأعلنت الشركة المنظمة لجولة "حماقي" الغنائية في الولايات المتحدة عن تأجيل الجولة بسبب تصاعد الأحداث في غزة، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 24 نوفمبر الماضي وتغيير موعد الجولة، ليصبح في الفترة من 22 فبراير حتى 3 مارس 2024.

كان من المفترض أن تبدأ الجولة الغنائية يوم 24 نوفمبر الجاري في مدينة تورنتو، كندا وحفل مدينة نيويورك يوم 25 نوفمبر، حفل دالاس، تكساس يوم 26 نوفمبر، مرورًا بحفل مدينة ديترويت يوم 1 ديسمبر نهاية بحفل مدينة لوس أنجلوس يوم 3 ديسمبر.

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر والأهلي بنهائي السوبر المصري

ويقود المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال، بين مودرن فيوتشر والأهلي، طاقم مكون من محمد عادل حكمًا للساحة، ويعاونه المساعدان محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه، والحكم الرابع محمد معروف والمساعد الاحتياطي أحمد توفيق طلب، بينما يتواجد محمود عاشور كحكم فيديو "VAR" والحكم المساعد "VAR" يوسف البساطي.

واستهل مودرن فيوتشر ظهوره الأول بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالإمارات، بالفوز على بيراميدز، في مباراة ماراثونية عن طريق ضربات الجزاء 14 /13، الإثنين الماضي في نصف النهائي.

ومن المقرر أن يواجه مودرن فيوتشر نظيره الأهلي، في السابعة مساء، على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، في نهائي كأس السوبر المصري والمقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي للأندية الأبطال بمسماها الجديد.

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