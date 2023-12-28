تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الأهلى بنهائى كأس السوبر المصرى

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق أمام نادي الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والأهلي بنهائي كأس السوبر المصري لأندية الأبطال

ومن المقرر أن يواجه مودرن فيوتشر نظيره الأهلي، في تمام السابعة مساء، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، في نهائي كأس السوبر المصري والمقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي للأندية الأبطال بمسماها الجديد.

تشكيل مودرن فيوتشر الرسمي لمواجهة الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي.

خط الوسط: غنام محمد، بيلو، محمد صادق، عبدالكبير الوادي، أحمد عاطف.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود رزق، محمد عبدالسلام، محمد محمود، علي زعزع، أموراني حساني، عمر السعيد، كجالي درامي، هشام عادل.

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر والأهلي بنهائي السوبر المصري

ويقود المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال، بين مودرن فيوتشر والأهلي، طاقم مكون من محمد عادل حكمًا للساحة، ويعاونه المساعدان محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه، والحكم الرابع محمد معروف والمساعد الاحتياطي أحمد توفيق طلب، بينما يتواجد محمود عاشور كحكم فيديو "VAR" والحكم المساعد "VAR" يوسف البساطي.

واستهل مودرن فيوتشر ظهوره الأول بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالإمارات، بالفوز على بيراميدز، في مباراة ماراثونية عن طريق ضربات الجزاء 14 /13، الإثنين الماضي في نصف النهائي.