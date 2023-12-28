كاتب صحفى: مصر لم تتخل عن دورها تجاه القضية الفلسطينية منذ بدايتها

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الدور المصري في القضية الفلسطينية متنوع وليس وليد اللحظة، فهي لم ولن تتخلى عن دورها منذ بدء الأزمة ويتنوع على عدة مسارات دبلوماسي سياسي إنساني.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر قدمت عدة مبادرات منها إعمار غزة، كما أكدت عدم تصفية القضية الفلسطينية، كما أن الموقف المصري محل إجماع من الدول والجميع يتفق على نزاهة الدور المصري لشفافيته، وظهر ذلك في الأزمة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تغيير وجهة ومواقف الدول الغربية حول الحرب بغزة.

وعن المزايدة على الدور المصري، أكد أنه مرفوض وغير مقبول، ومن يتحدث عنه يخون القضية الفلسطينية؛ لأنه لولا وجود مصر لكانت في مهب الرياح، فمصر صمام أمان القضية الفلسطينية بشكل فعلي وعلى أرض الواقع.

تحركات مصر لحل الأزمة الفلسطينية

وأشار إلى أن مصر كانت سباقة وأخذت خطوات كثيرة، وهي من دعت لقمة القاهرة للسلام وهي من تحركت مع الولايات المتحدة وكذلك مع قطر لإيجاد حلول وإحداث هدنة وكذلك قوافل المساعدات التي تصطف على معبر رفح ومطار العريش الذي أصبح مسخرًا لخدمة القضية الفلسطينية.