الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المصرية للحساسية والمناعة: تقبيل الأطفال يهدد حياتهم في ظل عالم مليء بالفيروسات

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة، ويصيب كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، لذا يجب على المصريين اتباع كافة الإجراءات الاحترازية مع الحرص على ارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار.

التوقف عن تقبيل الأطفال 

وأكد الدكتور مجدي بدران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه في هذا التوقيت يجب على المصريين التوقف سريعًا عن تقبيل الأطفال باستمرار، حيث يمكن القول أنه في ظل هذا العصر المليء بالفيروسات قد تقتل القبلة طفل بسبب نقل العدوى له من شخص آخر.

تعزيز الجهاز المناعي 

وأضاف في حديثه، أنه يجب اتباع كافة الإجراءات التي تعزز من مناعة الجسم من أجل حماية الجسد من هذه المتحورات الجديدة، ومن بين العادات الصحية التي تعزز الجهاز المناعي الأكل الصحي، الرياضة باستمرار، الحصول على كورسات الفيتامينات، وأخذ جرعات تعزيزية من اللقاح.

مجدي بدران المصرية للحساسية والمناعة الحياة اليوم الحياة المتحورات الجديدة

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