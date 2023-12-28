قبل طرحه بالسينمات.. بوسترات منفردة لبطلات فيلم "مقسوم"

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “مقسوم” بوستر منفرد لبطلات العمل المقرر طرحه بالسينمات يوم 18 يناير المقبل وهن ليلى علوي وشيرين رضا وسماء ابراهيم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كوّنت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

وكانت البوسترات عبارة عن عبارة تعريفية بكل شخصية من الشخصيات الرئيسية بجانب صورة تعبر عن معاناة الشخصية، فظهرت شيرين رضا والمُلقبة بـ"الديفا"، خلال أحداث الفيلم، مع عبارة "الوصول للديفا مش سهل"، أما ليلى علوي فظهر معها المخرج هاني خليفة مع عبارة "في الهوا سوا"، والنجمة سماء إبراهيم والنجم سيد رجب مع عبارة "أهم حاجة الترابط الأسري"، وأخيرًا عمرو وهبة وسارة عبدالرحمن مع عبارة "تارا وأبو في طريقهم للريد كاربت".

يشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية