الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعرف نتيجة كلية الشرطة والضباط المتخصصين

كلية الشرطة
كلية الشرطة

تعلن وزارة الداخلية، اليوم الخميس، نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة والضباط المتخصصين، خلال مؤتمر صحفي.

مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة

يعقد المؤتمر الصحفي، بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، وتم الإعلان عن الأعداد التي تم قبولها، والضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، حيث يتم إرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة.

نتيجة كلية الشرطة

عقد المؤتمر بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور اللواء رئيس أكاديمية الشرطة، وذلك بعد اعتماد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2022- 2023 والضباط المتخصصين.

طرق معرفة نتيجة كلية الشرطة 2023

1- الموقع الرسمى لوزارة الداخلية، ويستطيع الطلاب معرفة النتيجة أونلاين، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، عبر الرابط

2- طريقة مكالمة هاتفية من رئاسة أكاديمية الشرطة للمقبولين وسيكون قائمة المقبولين تضم جميع المحافظات.

3- إرسال رسالة نصية إلى المتقدمين المقبولين.

الاختبارات التى خضع لها المتقدمون في كلية الشرطة 2023

1- اختبار القُدرات

هو اختبار مبدئي وموضوعي ومكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، ويعتبر الطالب غير لائق إذا لم يحصل على نسبة 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار، وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب.

2- اختبارا المقاس والقوام:

يتم قياس طول وعرض صدر الطالب للمتقدمين لقسم الضباط المتخصصين للتأكُد من استيفائه للمقاييس المطلوبة، والطالـب الذي لا يستوفى تلك الشُروط لا يكون له حق الإعادة، ويتم اختبار القوام من خلال التأكد من (تناسب الطول مع الوزن «الطول – 90») وتكون الإعادة لمرة واحدة فقط الكشف الطبي، يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة (القومسيون الطبي)، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.

3- الكشف النفسي

يتم إجراؤه من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

4- الاختبار الرياضي

يؤدى الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

5- كشف السمات

في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

6- لجنة الاختيار (الهيئة)

عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح، يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار، والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

7- الكشف الطبي المتقدم

يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على «القلب – البطن»، رسـم مـخ كهربائي، مقياس سمــع تقليدي، فحص نسبة السكر بالدم «صائم – مفطر» وظائف الكبد والكليتيـن، الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.

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