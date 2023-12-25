رئيس جامعة الأقصر يلتقى عمداء كليتى الألسن والحاسبات

التقى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، د.أسامة أبوالنصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

وبحث رئيس الجامعة مع العمداء تطوير البرامج بالكليتين، وإضافة برامج جديدة تواكب التطورات التي يشهدها سوق العمل، مؤكدًا أن جودة العملية التعليمية تأتي في مقدمة أولوياتنا.

وأشاد رئيس الجامعة بدور كليتي الألسن والحاسبات والمعلومات في خدمة المجتمع من خلال توفير الكورسات التي تتيحها الكليتين أمام أبناء الأقصر، في اللغات والترجمة، وكذا شهادات التحول الرقمي.

وأثنى رئيس الجامعة على الفعاليات والأنشطة التي أقامتها كلية الألسن كتنظيم يوم الشعوب، والذي يُمكن الطلاب من إبراز ثقافات، وحضارات الدول التي يدرسون لغاتها في محفل يعزز الحوار، ورسائل التعايش، والتعارف، ونشر المحبة والسلام بين مختلف الشعوب، وتنمية مبادئ العمل الجماعي بين المشاركين في بيئة تعليمية وثقافية ثريّة.

كما أثنى رئيس الجامعة بمشاركات طلاب كلية الحاسبات والمعلومات الفعالة في مختلف الأنشطة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى المشاركة المتميزة للطلاب بمسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال، بمشاركة 33 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة، والتي انعقدت بالقرية الذكية بالقاهرة، للتدريب على آليات نشر الوعى عن مفاهيم ريادة الأعمال، وكيفية الاشتراك بمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال؛ لدعم واحتضان أفكار الطلاب وتحويلها لمشروعات حقيقية لخدمة المجتمع.

كما أشاد رئيس الجامعة بتفوق كلية الحاسبات والمعلومات ومركز المعلومات بالجامعة في إتاحة شهادات التحول الرقمي؛ نظرًا لأهمية التحول الرقمي في تطوير الامكانات المؤسسية، مؤكدًا أن خارطة الطريق التي تنتهجها وزارة التعليم العالي، تعتمد على التحول الرقمي.