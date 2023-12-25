رئيس جامعة الأقصر يكشف عن استعدادات الجامعة لامتحانات "الترم الأول"

كشف الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، عن استعدادات الجامعة لامتحانات "الترم الأول"، والتى بدأت منذ بداية شهر ديسمبر كانت الجامعة مستعدة بالنسبة لإنهاء المقررات، ومعظمها قد أنتهت، بحيث أن يكون هناك فترة للطلاب بالمراجعات.

وأضاف الدكتور حمدي حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ الأسبوع السابق بدأت بعض الامتحانات بالكليات العملية، موضحًا أن الأماكن جاهزة واللجان بالنسبة لدخول الإمتحانات فى الأسبوع الأول من يناير.

برنامج لتفادي أن يكون هناك امتحانات من يوم 6 إلى 8 يناير

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، أن وزارة التعليم العالي تقوم بعمل برنامج، بحيث لا يكون هناك امتحانات من يوم 6 إلى 8 يناير، الجدول نزلت بالفعل،وومن ثم تستمر في الامتحانات عقب انتهاء العيد للأخوة المسيحيين.