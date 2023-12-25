الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس جامعة الأقصر يكشف عن استعدادات الجامعة لامتحانات "الترم الأول"

الدكتور حمدي حسين
الدكتور حمدي حسين

كشف الدكتور حمدي حسين رئيس  جامعة الأقصر، عن استعدادات الجامعة لامتحانات "الترم الأول"، والتى بدأت منذ بداية شهر ديسمبر كانت الجامعة مستعدة بالنسبة لإنهاء المقررات، ومعظمها قد أنتهت، بحيث أن يكون هناك فترة للطلاب بالمراجعات.

وأضاف الدكتور حمدي حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ الأسبوع السابق بدأت بعض الامتحانات بالكليات العملية، موضحًا أن الأماكن جاهزة واللجان بالنسبة لدخول الإمتحانات فى الأسبوع الأول من يناير.

 برنامج لتفادي أن يكون هناك امتحانات من يوم 6 إلى 8 يناير

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، أن وزارة التعليم العالي تقوم بعمل برنامج، بحيث لا يكون هناك امتحانات من يوم 6 إلى 8 يناير، الجدول نزلت بالفعل،وومن  ثم تستمر في الامتحانات عقب انتهاء العيد للأخوة المسيحيين. 

رئيس جامعة الأقصر الترم الاول لامتحانات للطلاب استعدادات الجامعة

مواد متعلقة

أستاذ تخطيط عمرانى يوضح جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة

رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء: لدينا 790 متطوعًا لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين (فيديو)

محافظ بيت لحم: الحزن يخيم على المحافظة جراء العدوان الإسرائيلي على الضفة وغزة

"الصحة الفلسطينية": 20 ألف شهيد و54 ألف مصاب فى غزة

الدفاع الروسية: قضينا على حوالى 110 مقاتلين أوكرانيين فى دونيتسك

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يقصف أبنية سكنية فى حى الرمال بغزة

محلل سياسى: إسرائيل تسعى لتغيير الواقع العسكرى والوضع الديموجرافى فى غزة

نتنياهو: الجيش يتحرك وفقًا للحسابات الإسرائيلية

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء فى سوريا

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

القبض على سما المصري لتنفيذ حكم بالحبس سنة

إحالة أوراق المتهم في واقعة "طفلة الإسكندرية" إلى المفتي

أول تعليق من"تعليم القاهرة" على المطالبات بتعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس