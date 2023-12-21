الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 500 شجرة مثمرة ضمن مبادرة "هنجملها" فى جامعة الأقصر

مبادرة هنجملها في
مبادرة "هنجملها" في جامعة الأقصر

واصلت جامعة الأقصر برعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، مشاركتها فى فعاليات مبادرة “هنجملها” بزراعة 500 شجرة مثمرة فى الحرم الجامعي، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي تهدف لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة، مما يسهم فى زيادة المساحة الخضراء بالحرم الجامعي ونشر روح العمل الجماعي بين الطلاب والتوعية بكيفية زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها.

قال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن جامعة الأقصر تفتح ذراعيها لجميع مؤسسات العمل الأهلي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف لتشجيع الطلاب على الاهتمام بالمسطحات الخضراء والمحافظة عليها وتجميل وتشجير الحرم الجامعي؛ للمحافظة على البيئة وإعطاء مظهر جمالي مريح، وتوعية الطلاب للحفاظ على الأشجار المثمرة.

وأضاف أن المبادرة تهدف للحد من مخاطر الاحتباس الحراري وزيادة المساحة الخضراء، وبث روح الولاء والانتماء لتفعيل دور المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.

مبادرة
مبادرة "هنجملها" في جامعة الأقصر
مبادرة
مبادرة "هنجملها" في جامعة الأقصر
مبادرة
مبادرة "هنجملها" في جامعة الأقصر
مبادرة
مبادرة "هنجملها" في جامعة الأقصر
مبادرة
مبادرة "هنجملها" في جامعة الأقصر
مبادرة
مبادرة "هنجملها" في جامعة الأقصر
مبادرة
مبادرة "هنجملها" في جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر مبادرة هنجملها زراعة 100 مليون شجرة جامعة الاقصر النشاط الاجتماعى

مواد متعلقة

الشمس تتعامد على قدس الأقداس بالكرنك فى ظاهرة فلكية فريدة (فيديو)

15 طالبًا وطالبة يتنافسون فى مسابقة الطالب المثالى بجامعة الأقصر

انطلاق البرنامج الرئاسى "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية بشمال سيناء

سكرتير عام الأقصر يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم (صور)

جامعة العريش تستضيف الندوة التعريفية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات

فتيات شمال سيناء يشاركن بمشروع "ألف بنت ألف حلم"بنادي 6 أكتوبر بالجيزة

"الشباب والرياضة": التدريب على خطة إخلاء الطوارئ بشمال سيناء

محافظ شمال سيناء يسلم كراسي متحركة وماكينة خياطة لذوي الاحتياجات الخاصة

الأكثر قراءة

عاجل.. بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

مع التقلبات الجوية.. كيف تحمى نفسك من نزلات برد الشتاء؟

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر