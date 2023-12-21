زراعة 500 شجرة مثمرة ضمن مبادرة "هنجملها" فى جامعة الأقصر

واصلت جامعة الأقصر برعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، مشاركتها فى فعاليات مبادرة “هنجملها” بزراعة 500 شجرة مثمرة فى الحرم الجامعي، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي تهدف لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة، مما يسهم فى زيادة المساحة الخضراء بالحرم الجامعي ونشر روح العمل الجماعي بين الطلاب والتوعية بكيفية زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها.

قال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن جامعة الأقصر تفتح ذراعيها لجميع مؤسسات العمل الأهلي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف لتشجيع الطلاب على الاهتمام بالمسطحات الخضراء والمحافظة عليها وتجميل وتشجير الحرم الجامعي؛ للمحافظة على البيئة وإعطاء مظهر جمالي مريح، وتوعية الطلاب للحفاظ على الأشجار المثمرة.

وأضاف أن المبادرة تهدف للحد من مخاطر الاحتباس الحراري وزيادة المساحة الخضراء، وبث روح الولاء والانتماء لتفعيل دور المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.

مبادرة "هنجملها" في جامعة الأقصر

مبادرة "هنجملها" في جامعة الأقصر

مبادرة "هنجملها" في جامعة الأقصر

مبادرة "هنجملها" في جامعة الأقصر

مبادرة "هنجملها" في جامعة الأقصر

مبادرة "هنجملها" في جامعة الأقصر