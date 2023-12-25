الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد الله جهامة: الرئيس السيسي يسعى لتنمية سيناء بصورة لم تحدث من قبل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن كل أبناء سيناء لديهم قناعة أكيدة بأن الإرادة السياسية تسعى لتنمية سيناء بشكل حقيقي منذ عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تنمية بصورة لم تحدث من قبل، وهذا واضح في ميناء العريش، والسكة الحديد التي تربط ميناء العريش بنوبيع.

ولفت "جهامة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن سيناء شهدت سقوط الكثير من الشهداء من كل أنحاء مصر في سبيل الدفاع عنها، معقبًا: "مصر دفعت ثمن كبير جدًا للدفاع عن سيناء، ومن الضروري تنمية سيناء بعرق  وجهود الشعب المصري". 

وأشار إلى ان الدولة تسعى لاستصلاح أكثر من 350 ألف فدان في وسط سيناء، مشيرًا إلى أن مساحة سيناء الشاسعة، ومن الضروري إشغال هذه المساحات بأعداد كبيرة من البشر، خاصة وأن سيناء تحتوي على الكثير من الخامات.

عبد الله جهامة سيناء الرئيس السيسي الاعلامي نشأت الديهي بالورقة والقلم ten

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