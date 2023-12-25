مركز تجارى فى أمستردام يندد بحرب غـزة ويفضح العلامات التجارية الداعمة للاحتلال (فيديو)

عرض الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمة برنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "دي أم سي"، فيديو لأحد المولات الشهيرة في هولندا، وهو يندد بحرب غزة ويفضح العلامات التجارية الداعمة للإحتلال الإسرائيلي.

قال الإعلامي أسامة كمال، إن المتجر الشهير في أمستردام، أشار في الإذاعة الداخلية، أنه في الوقت الذي تتسوق فيه يقتل 6 أطفال من غزة، وألقى عليهم بعض المنشورات التي تتضمن العلامات التجارية التي تدعم إسرائيل.

من جانبه أكد أسامة كمال، أن الموقف نبيل ويسهم بشكل كبير في توعية المجتمع الغربي، حول الإنتهاكات التي تمارس بشكل يومي تجاه الشعب الفلسطيني.