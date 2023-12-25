الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية في إمبابة

حريق شقة
حريق شقة

انتقل خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق شقة سكنية بامبابة وإصابة شخصين لاعداد تقرير مفصل حول الواقعة وبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه ونتج عنها إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

خبراء الادلة الأدلة الجنائية حريق إخماد حريق إمبابة

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