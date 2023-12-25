الشحات: سيراميكا منافس قوى.. والعامل البدنى كان سبب تراجع الأداء
عبّر حسين الشحات، لاعب الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب سيراميكا كليوباترا، والتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات.
وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مستحقًّا على حساب منافس قوي، وكان مهمًّا للغاية التأهل للنهائي، بعد أن توج الفريق بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.
وتابع: تأثرنا بالإجهاد البدني الكبير في المونديال، ولكن الحمد لله شخصية الأهلي كانت حاضرة وقادتنا لتحقيق الفوز في الوقت القاتل.
وشدد الشحات على أن الأهلي هدفه الفوز ببطولة السوبر، وأن كل بطولة يدخلها الأهلي لا يبحث خلالها سوى عن الفوز والحصول على الألقاب.
وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ويلتقي مع مودرن فيوتشر مساء الخميس القادم على لقب البطولة.
ويلعب الأهلي مع فيوتشر الخميس المقبل في نهائي السوبر، بينما يلعب في نفس اليوم سيراميكا مع بيراميدز على المركز الثالث.