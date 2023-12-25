الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشحات: سيراميكا منافس قوى.. والعامل البدنى كان سبب تراجع الأداء

الشحات
الشحات

عبّر حسين الشحات، لاعب الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب سيراميكا كليوباترا، ‏والتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات.‏

وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مستحقًّا على حساب منافس قوي، وكان مهمًّا للغاية التأهل للنهائي، بعد أن توج الفريق بالميدالية ‏البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.‏

وتابع: تأثرنا بالإجهاد البدني الكبير في المونديال، ولكن الحمد لله شخصية الأهلي كانت حاضرة وقادتنا لتحقيق الفوز في الوقت ‏القاتل.‏

وشدد الشحات على أن الأهلي هدفه الفوز ببطولة السوبر، وأن كل بطولة يدخلها الأهلي لا يبحث خلالها سوى عن الفوز والحصول ‏على الألقاب.‏

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ويلتقي مع مودرن فيوتشر مساء الخميس القادم على لقب البطولة.‏

ويلعب الأهلي مع فيوتشر الخميس المقبل في نهائي السوبر، بينما يلعب في نفس اليوم سيراميكا مع بيراميدز على المركز الثالث.

الشحات حسين الشحات الاهلى سيراميكا كأس السوبر المصري

مواد متعلقة

فى التسعين.. إمام عاشور يقود الأهلى لنهائى السوبر على حساب سيراميكا

السوبر المصرى.. كولر يعلن تشكيل الأهلى لمباراة سيراميكا.. مفاجأة فى الهجوم

الأكثر قراءة

نتيجة تكليف الصيادلة 2023

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

ملامح لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد: خصم 25% مع السداد.. وإتاحة التقسيط

حلل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

وعد الرئيس !

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

المرحلة الثالثة.. كيف تتحرك إسرائيل فى حرب غزة خلال الأيام المقبلة؟

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟