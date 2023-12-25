الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات لحل لغز العثور على 5 جثث من أسرة واحدة بالشرقية

كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة

كشف مصدر أمني عن تفريغ كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان بمحيط العثور على 5 جثث من أسرة واحده لحل لغز القضية وبيان وجود شبهه جنائية من عدمة.

وشهد مركز مشتول السوق بالشرقية، اليوم، حادثًا أليمًا بعد أن عثر الأهالي على 5 جثث من أسرة واحدة تضم الأب والأم وأبناءهما الثلاثة داخل مسكنهم في حالة تعفن.

وشكلت أجهزة الأمن بالشرقية فريق بحث لكشف غموض العثور على هذه الجثث وتم إجراء المعاينات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا بعثور الأهالي على 5 جثث لأسرة واحدة، زوج وزوجة و3 أبناء، بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل مسكنهم في مركز مشتول السوق.

وكشفت المعاينات والفحص الأولى للبلاغ عن العثور على 5 جثث، جميعهم من أسرة واحدة، داخل مسكنهم في حالة تحلل، وأن التقرير المبدئي يبين أن سبب الوفاة اختناق بسبب تسريب غاز، وتجري النيابة المعاينة لمعرفة الأسباب النهائية وراء وقوع الحادث.

تفريغ كاميرات التحفظ على كاميرات المراقبة مذبحة الشرقية جثث مشتول السوق حل لغز

الأكثر قراءة

نتيجة تكليف الصيادلة 2023

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

المسافة «تحت الدبابة».. المقاومة تبث فيديو مذهلًا لتفجير مدرعة إسرائيلية

ملامح لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد: خصم 25% مع السداد.. وإتاحة التقسيط

حلل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

وعد الرئيس!

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

المرحلة الثالثة.. كيف تتحرك إسرائيل فى حرب غزة خلال الأيام المقبلة؟

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟