رئيس مجلس الشيوخ يلتقى فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة البحرين بالقاهرة

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمكتبه سفيرة البحرين بالقاهرة السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، حيث رحب المستشار "عبدالرازق" بالسفيرة البحرينية متمنيا لها التوفيق فى مهام عملها بمصر، مؤكدًا حرص المجلس على التعاون معها دائما فى سبيل دفع العلاقات المصرية- البحرينية إلى آفاق أرحب على مختلف المستويات خاصة فى ظل العلاقات التاريخية بينهما، وحرص القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين على ذلك.

ومن جانبها نقلت السفيرة البحرينية تحيات جلالة الملك حمد بن عيسي بن سلمان آل خليفة.. وولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى المستشار "عبدالرازق" وأعضاء المجلس كما قدمت تهنئتها بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية مشيدة بما تشهده مصر فى عهده من إنجازات تزداد يوما بعد يوم.

وأكدت السفيرة فوزية بنت عبدالله أن العلاقات المصرية- البحرينية دائما ذات خصوصية، معربة عن تطلعها لدفع تلك العلاقات إلى مستويات جديدة فى ظل التعاون المستمر من مؤسسات الدولتين لتحقيق مصالح شعبيهما.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ؛ السفير وليد شمس نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية والسيد مصطفى عبدالعزيز الخاجة مستشار السفارة البحرينية.