الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل مبادرة مودة للحفاظ على الأسرة المصرية فى جامعة دمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، اليوم الإثنين، د. رندة رجائي، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصري "مودة"، وأحمد محمد عباس منسق مبادرة مودة بالجامعات المصرية، بحضور د. وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى محمود المنسق الفني للمشروع بجامعة دمياط.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للمشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية "مودة" التي أطلقتها وزارة التضامن بتوجيهات من الرئيس السيسي، وتهدف إلى تزويد الشباب من طلاب الجامعات المقبلين على الزواج بالخبرة اللازمة لتشكيل الأسرة والحفاظ على كيانها للحد من نسب الطلاق من خلال رفع وعي تلك الفئة.

وانطلقت فعاليات المبادرة بالجامعة يوم السبت، بتنفيذ 35 محاضرة تدريبية بكليات التربية والعلوم والآداب والفنون التطبيقية والتربية النوعية والهندسة والتربية الرياضية؛ لدعم الشباب المقبل على الزواج من طلاب وطالبات الجامعة بكل المعلومات التي تمكنهم من بناء كيان أسري سوي والحفاظ عليه.

وأكد د. وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أهمية تنفيذ مبادرة مودة للشباب من طلاب وطالبات الجامعة وأثرها في بناء واستقرار المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه تم تدريب واعتماد عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتنفيذ المحتوى العلمي لبرنامج "مودة" لطلاب الجامعة بالتنسيق الكامل مع عمداء الكليات، وإعداد وتجهيز قاعات التدريب والإعلان عن البرنامج، وحث الطلاب على المشاركة وتوضيح الفائدة من حضورهم البرنامج التدريبي، كما أكد حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الدعم والمساندة لتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.

من جانبه أكد د. حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، على أهمية الدور المجتمعي للجامعة وهو ما برز بالفترة الأخيرة بتعاونها المثمر مع العديد من الوزارات لا سيما وزارة التضامن الاجتماعي، بتنفيذ المبادرة انطلاقًا من اهتمامها بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبناء مجتمع قوي ومتماسك من خلال تقديم دورات تدريبية وتعليمية للطلاب قبل إقبالهم على الزواج وتأهيلهم ثقافيًا واجتماعيًا ونفسيًا لتأسيس أسرة سوية.

دمياط جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط جامعة دمياط الجديدة جامعة دمياط د

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