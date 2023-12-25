الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الزينة المضيئة ومجسمات بابا نويل.. أبرز هداية عيد الميلاد (صور)

هداية الكريسماس
هداية الكريسماس

تزينت المحال التجارية والشوارع بالإضاءات ومجسمات بابا نويل وشجرة الكريسماس استعدادًا لاستقبال احتفالات رأس السنة التي تفصلنا عنها أيام قليلة، وبدأ الجميع في شراء هداية عيد الميلاد وتزين منازلهم بالمجسمات والزينة المنزلية في أجواء أحتفالية تملؤها السعادة والفرحة.

وقاموا أصحاب المحال التجارية بعرض المنتجات الخاصة بالحتفالات كما قاموا بتزين المحال  ووضع المجسمات على أبوب المحال لإستقبال الزبائن ولفت أنظارهم للشراء.

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والتقت "الدستور" مع أحد أصحاب المحال التجارية الذين جهزوا المحال لموسم رأس السنة، وتحدثت مع المواطنين وعن آرائهم حول أسعار هداية عيد الميلاد.

الزينة المضيئة الأكثر مبيعًا بين الهداية 

وقال "ريمون عاطف" أحد أصحاب المحال التجارية إن أسعار الهداية هذا العام مناسية جدًا ويوجد تصاميم وأشكال جديدة في الأسواق وبأسعار مخفضة، حيث أن الأسعار تبدأ من 5 جنيهات إلى 100 جنيه للقطعة الواحدة، وعن مجسمات بابا نويل قال إنها تبدأ من 50 جنيها إلى 1000 جنيه بإختلاف الحجم، وذكر أن الأقبال هذا العام كبير جدًا على الزينة الملونية، بسبب مناظرها الجذابة التي تزين المجسمات والمنازل وبأقل الأسعار.

وأضاف أن الزبائن تتجه للزينة والمجسمات الصغيرة التي يخرج منها إضاءات ، كما أن الأطفال تحب اللعب بها وتزين منازهم، وأوضح أن الكثير من المحال التجارية تتزين بالمجسمات والزينة المضيئة  لجذب أنتباه الزبائن والشراء منهم.

أطفالي ينجذبون للمجسمات المضيئة والزينة المنزلية 

ومن جانبه قال "موريس" أحد المواطنين إنه ينتظر أحتفالات الكريسماس ليشاهد المناظر الساحرة والجميلة في الشوار والمحال التجرية، حيث أن التجار يتفننون في تزيين المحال الخاصة بهم وذلك يدخل السعادة على قلوب كل من رآها ، وذكر أنه يشارك أطفاله في تزين المنزل ويعتمد على الزينة المنزلية والأضاءات في التزين، وذلك بسبب سعرها المخفض وشكلها الجذاب الذي يعطي لمسات ساحرة للمنزل.

وأضاف أن أسعار الهداية  هذا العام مناسية جدًا وهناك تخفيضات كبيرة على الهداية والزينة المنزلية مما جعل الجميع يتفاوت على شراء الهداية قبل استقبال احتفالات عيد الميلاد، موضحا أن الكثير من الأهالي يلتقطون الصور التذكارية مع مجسمات بابا نويل وشجرة الكريسماس التي يُزين بها التجار المحال الخاصة بهم.

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المحال التجارية احتفالات رأس السنة هداية عيد الميلاد الزينة المنزلية مجسمات بابا نويل

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