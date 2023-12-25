الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مجسمات بابا نويل تجذب المواطنين.. وتاجر: أسعار الهدايا مناسب جدًا هذا العام

الكريسماس
الكريسماس

أيام قليلة تفصلنا عن أحتفالات رأس السنة، مما جعل أصحاب المحال التجارية تبدأ في عرض الهداية والزينة الملونة، ومجسمات بابا نويل وشجرة الكريسماس وأجراس عيد الميلاد،  اختلفت أسعار هدايا الكريسماس بين المحال التجارية بسبب الحجم وجودة الصناعة.

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والتقت " الدستور" مع أحد أصحاب المحال التجارية الذين جهزوا المحال لموسم رأس السنة ، وتحدثت مع المواطنين وعن آرائهم حول أسعار هداية عيد الميلاد.

 

أسعار الهداية مناسب جدًا هذا العام

قال" ريمون خليل" أحد أصحاب المحال التجارية إن هذا العام أسعار الهداية مناسب جدًا لجميع الفئات حيث أن الأسعار تبدأ من 5 جنيهات إلى 100 جنيه للهدية الواحدة ، وتختلف تلك الأسعار بإختلاف حجم الهدية وجودة صنعها، وذكر أن أشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل عليها إقبال كبير من قبل الأهالي وتبدأ أسعار الأشجار من 50 جنيه إلى 500 جنيه للشجرة بإختلاف الحجم، وعن مجسمات بابا نويل فأن أسعارها تبدأ من 5 جنيهات إلى 700 جنيه للمجسم الواحد.

 

وأضاف أن الأهالي ينجذبون لأجراس عيد الميلاد ومجسمات بابا نويل خاصة الأطفال، مما فيها من ألوان مبهجة تدخل السعادة على قلوب الأطفال والأهالي، وأوضح أن الكثير من الأهالي يلتقطون الصور التذكارية مع مجسمات بابا نويل تخليدًا لذلك اليوم الذي ينتظره الكثير من الأهالي للاحتفال بعيد الميلاد.

 

تخفيضات هائلة على هداية الكريسماس 

ومن جانيه قال "جرجس" أحد المواطنين إن أسعار هدايا عيد الميلاد هذا العام مناسب جدًا حيث يوجد جميع الهداية بأسعار مخفضة في المحال التجارية، وذكر أن الزينة الملونة وشجرة الكريسماس تجذب المواطنين وتدخل الفرحة في قلوبهم بشكل كبير.

 

وأشار إلي أنه قام بشراء الكثير من الهداية وشجرة الكريسماس والزينة الملونة ولم يكلفه الأمر الكثير من المال.

 

 وأوضح أن الاحتفالات بعيد الميلاد ينتظرها الكثير من الأهالي وتكون بمثابة موسم بيع للتجار لذلك وضعوا تخفيضات كبيرة للأهالي ليستطيع الجميع الاحتفال بعيد الميلاد وشراء الهداية المناسية لهم دون دفع الكثير من المال.  

الكريسماس
الكريسماس
الكريسماس
الكريسماس
الكريسماس
الكريسماس
الكريسماس
الكريسماس
الكريسماس
الكريسماس
الكريسماس
الكريسماس
الكريسماس
الكريسماس
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