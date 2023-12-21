تبدأ من 80 جنيهًا.. أسعار زينة الكريسماس بسوق المنشية فى الإسكندرية (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بأعياد الميلاد "الكريسماس"، حيث بدأت المحال التجارية في سوق المنشية بالإسكندرية عرض البضائع والزينة لاستقبال موسم الأعياد.

قال مالك إبراهيم، أحد التجار في سوق المنشية، إن الأسعار هذا العام شهدت ارتفاعًا بمتوسط 30% عن الأعوام الماضية، وهو ما يجعل الزبائن تتراجع عن شراء كميات كبيرة من زينة أعياد الميلاد والاكتفاء بأقل المشتريات توفيرًا للنفقات.

وأضاف لـ"الدستور" أن أشهر المشتريات لأعياد الميلاد أشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل، والأفرع الملوّنة؛ وتستطيع الزبائن شراء أبسط الهدايا بدءًا من 100 جنيه وحتى 2000 جنيه، وهذا يعتمد على الطلب الشرائي.

أسعار زينة الكريسماس

بدوره، قال حسام مصطفى، أحد التجار في سوق المنشية، إن أسعار مجسمات بابا نويل تبدأ من 30 جنيهًا حتى 1500 جنيه للمجسم الكبير، وتتراوح أسعار شجر الكريسماس من 80 جنيهًا حتى 1000 جنيه، ويبلغ متوسط أسعار أفرع الزينة 50 جنيهًا، وهذا يعتمد على الحجم والخامات المستخدمة.

وأضاف لـ"الدستور" أن المبيعات لا تقتصر على الزبائن فقط، وإنما تتزايد الكميات الشرائية لتزيين المطاعم والكافيهات والمدارس خلال هذا الموسم.

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